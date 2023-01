Ramstein bringt keine Leopard-Klarheit Pistorius rüstet sich für Fall der Fälle

Zu Beginn des Verteidigungsministertreffens auf dem US-Luftwaffenstützpunkt ist der ohnehin immense Druck nochmals erhöht worden - etwa durch den per Video zugeschalteten Wolodymyr Selenskyj „Hunderte von Dankeschöns“, so der ukrainische Präsident, hätten noch längst nicht dazu geführt, dass sein Land über „hunderte von Panzern“ verfüge, um Russlands Angriffe abzuwehren: „Wir müssen schnell handeln.“

Der Gastgeber, in diesem Fall Pentagonchef Lloyd Austin, forderte von den 50 versammelten Unterstützerländern der Ukraine ebenfalls noch mehr Engagement. Bevor die Gespräche hinter verschlossenen Türen begannen, stellte er fest, dass „Russland sich neu aufstellt, neue Soldaten rekrutiert und seine Materialbestände neu aufzufüllen versucht“. Es handele sich um einen „entscheidenden Moment für die Ukraine in einem entscheidenden Jahrzehnt für die Welt“.

Die amerikanische Militärhilfe wird daher noch einmal ausgeweitet. Austin kündigte in Ramstein ein weiteres 2,5-Milliarden-Dollar-Paket an, wodurch die USA der Ukraine nun Rüstungsgüter im Wert von 26,7 Milliarden Dollar überlassen haben. Hinzu kommen nun mehrere hundert gepanzerte Fahrzeuge sowie zwei neue Panzertypen.

Neue US-Militärhilfe angekündigt - ohne Abrams

Die Radpanzer vom Typ Stryker ähneln dem Modell, das zu liefern Frankreich kürzlich angekündigt hatte. Die Schützenpanzer vom Typ Bradley gehen auf eine Einigung zwischen US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz zurück, der seinerseits vor gut zwei Wochen die Lieferung von 40 Marder-Panzern zugesagt hatte. Dies war schon da mit der Zunahme russischer Angriffe speziell auf die zivile Infrastruktur begründet worden.

BND wegen militärischer Lage der Ukraine alarmiert Die hohen Verluste der ukrainischen Armee im Kampf um die strategisch wichtige Stadt Bachmut im Osten des Landes alarmieren den Bundesnachrichtendienst (BND). Er informierte dem „Spiegel“ zufolge in dieser Woche vertraulich den Bundestag über seine neuesten Erkenntnisse.

So würde die Ukraine Seite derzeit täglich eine dreistellige Zahl an Soldaten verlieren. Eine mögliche Einnahme von Bachmut durch russische Truppen hätte zudem erhebliche Folgen, da ihnen dies weitere Vorstöße ins Landesinnere ermöglichen könnte.

Im Bericht des BND an die Abgeordneten war dem Nachrichtenmagazin zudem die Rede davon, dass die russische Armee bei Bachmut mit gnadenloser Härte vorgehe: Russland werfe derzeit Soldaten wie Kanonenfutter nach vorn, hohe Verluste der eigenen Streitkräfte spielten bei der Kriegstaktik der Russen offenbar keine Rolle.

Dies hatte dazu geführt, dass noch intensiver als ohnehin schon die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern diskutiert worden war - und eine Entscheidung in Ramstein zumindest im Raum stand. Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bestätigte dann aber am Nachmittag, was bereits tags zuvor in Berliner Regierungskreisen zu hören gewesen war: Die Abstimmungen liefen noch, Kanzler Scholz werde „so bald wie möglich“ eine Entscheidung treffen.

Der amerikanische CNN-Journalist Alex Marquardt, der mit an Bord von Austins Regierungsflieger war, schrieb auf Twitter, ein nicht genannter Vertreter der US-Regierung habe sich optimistisch geäußert, dass man bis Ende der Woche eine Übereinkunft mit Deutschland zu den Leopard-Panzern erzielen könne. Dies gilt auch für die weiter offene Frage, ob Partnerländer wie Polen oder Finnland ihre aus Deutschland bezogenen Leoparden an die Ukraine weiterreichen dürfen - dieser sogenannte Re-Export bedarf einer Genehmigung des Bundeswirtschaftsministeriums.

Abstimmungsprozess mit Washington dauert noch an

Hintergrund ist, dass der Kanzler sie nur ungern liefern möchte, wenn die amerikanische Seite nicht ihrerseits Kampfpanzer vom Typ Abrams zur Verfügung stellt. Das US-Militär lehnt dies bisher aufgrund von technischen Besonderheiten und einer besonders schwierigen Wartung der Abrams gegen eine Lieferung aus. Dass diese eine unumstößliche deutsche Bedingung sei, dementierte Scholz’ Sprecher Steffen Hebestreit am Freitag, stattdessen gebe es eine „kontinuierliche Abstimmung“, um „eine einheitliche Position zu entwickeln, die dann auch trägt“, so der Regierungssprecher. „Das sind keine einfachen Entscheidungen, das muss wohl abgewogen werden.“

In Ramstein bezeichnete Pistorius den Eindruck als „falsch“, dass Deutschland in der Leopard-Frage isoliert sei, mehrere Teilnehmer hätten auch Bedenken vorgebracht: „Es gibt gute Gründe für die Lieferung, es gibt gute Gründe dagegen.“ Anders als Vorgängerin Christine Lambrecht hat Pistorius nun aber zumindest sein Ministerium offiziell mit der Prüfung beauftragt, wie viele Leopard-Panzer aus dem eigenen Bestand der Bundeswehr oder dem der Industrie verfügbar wären. Dies sei „kein Präjudiz“, er wolle damit aber „vor der Lage“ sein: „Wir bereiten uns vor für den Fall der Fälle.“

Zur Startseite