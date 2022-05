Mit einem Mal entlud sich die Spannung. Lauter Jubel hallte durch das Olympiastadion, die Leute johlten und klatschten. „Ha ho he, Hertha BSC!“, riefen die Fans des Berliner Fußball-Bundesligisten. Die Stimmung war regelrecht ausgelassen. Allerdings hatte Herthas Spiel gegen Mainz 05 zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht angefangen. Eine gute Viertelstunde war es noch bis zum Anpfiff, als die Berliner Spieler – als Geste der Versöhnung nach den Spannungen der vergangenen Wochen – geschlossen in die Kurve marschierten.

Bis zum nächsten Jubel mussten Mannschaft und Anhang sich lange gedulden. Nach der Mainzer Führung dauerte es bis in die Nachspielzeit der ersten Hälfte, ehe der Ausgleich durch Davie Selke einen Schrei der Erleichterung auslöste. Es sollte der letzte an diesem Abend bleiben. Hertha ließ den ersten Matchball zum Klassenerhalt ungenutzt. Zehn Minuten vor dem Ende kassierte die Mannschaft ein weiteres Gegentor – und muss nach der 1:2 (1:1)-Niederlage weiter zittern. Vielleicht nur bis zum Sonntagabend, falls der VfB Stuttgart beim FC Bayern München verlieren sollte. Vielleicht auch bis zum letzten Spiel bei Borussia Dortmund.

Mehr als 70.000 Zuschauer hatten sich in vorfreudiger Erwartung auf den Klassenerhalt im Olympiastadion eingefunden. Herthas Mannschaft begann trotz einiger personeller Probleme entsprechend euphorisch. Aus der Startelf der Vorwoche standen Trainer Felix Magath Marvin Plattenhardt (muskuläre Probleme) und Marco Richter (Erkältung) nicht zur Verfügung. Für sie rückten Marton Dardai (als Linksverteidiger) und Vladimir Darida ins Team. Auf der Bank saßen drei A-Jugendspieler, die noch am Tag zuvor im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft für die U 19 zum Einsatz gekommen waren.

Hertha mangelt es an Kreativität

Allem Eifer zum Trotz offenbarte Hertha im Spiel nach vorne einen dramatischen Mangel an Kreativität. Die beste Chance der ersten Hälfte wurde allein durch gütige Mithilfe des Mainzer Verteidigers Alexander Hack möglich, der zunächst am Ball vorbei trat und dann wegrutschte, so dass Davie Selke freie Bahn zum Tor hatte. Herthas Mittelstürmer aber zog überhastet ab und schoss deutlich am Tor vorbei.

Mitte der ersten Hälfte brachten die Gäste das Geschehen mehr und mehr unter Kontrolle, aber auch ihre erste Chance entsprang dem Zufall – mit dem entscheidenden Unterschied, dass der Ball anschließend im Tor der Berliner lag. Silvan Widmer probierte es aus spitzem Winkel mit einem Flachschuss aufs kurze Eck. Eigentlich keine große Herausforderung für Marcel Lotka, aber Herthas Torhüter ließ den Ball unter dem Körper hindurch über die Linie rutschen.

Der Rückstand schlug Hertha heftig aufs Gemüt. Nach vorne ging anschließend kaum was. Nicht nur die Mainzer waren mit ihren Gedanken vermutlich schon in der Pause, als Schiedsrichter Patrick Ittrich sich an den Monitor am Spielfeldrand, um sich eine Szene noch einmal anzuschauen. Danach malte er ein Rechteck in die Luft und zeigte auf den Elfmeterpunkt, weil Moussa Niakathé Herthas Kapitän Dedryck Boyata bei einem Eckball in die Hacke getreten hatte. In der fünften Minute der Nachspielzeit verwandelte Davie Selke den Strafstoß zum 1:1.

Der Pfosten steht im Weg

Hertha litt auch nach der Pause unter der Last der Erwartungen. Richtig befreit wirkte die Mannschaft trotz der Aussicht auf den Klassenerhalt nicht. Die Mainzer hinterließen den reiferen Eindruck und waren keineswegs gewillt, lediglich die Staffage für eine große Party abzugeben. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte bejubelte Karim Onisiwo das vermeintliche 2:1 für die Gäste. Der Treffer zählte aber zurecht nicht, weil der Mainzer den Ball mit dem Arm mitgenommen hatte.

Magath reagierte auf die offensive Harmlosigkeit seines Teams und brachte mit Ishak Belfodil und Maximilian Mittelstädt zwei frische Kräfte. Die größte Chance aber hatten die Mainzer, erneut durch Widmer, der diesmal aber mit einem Kopfball am Fuß des glänzend reagierenden Lotka scheiterte. Kurz darauf war Herthas Torhüter zum zweiten Mal geschlagen, als Stefan Bell nach einer Ecke weitgehend unbehelligt zum 2:1 einköpfte.

Hertha hatte alles in der eigenen Hand, aber es sollte nicht sein. Das zeigte sich zwei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit, als der gerade eingewechselte Luca Wollschläger mit seiner ersten Ballberührung den Pfosten des Mainzer Tores traf.