2:1 gegen Gladbach in der siebten Minute der Nachspielzeit 1. FC Union holt sich Tabellenführung zurück

Statistisch gesehen war das Spiel in der 33. Minute eigentlich entschieden. Der 1. FC Union hatte kurz nach einem eigenen, zurecht aberkannten Tor das 0:1 durch Nico Elvedi kassiert – und in dieser Saison war das bisher so etwas wie eine Garantie. Vier Mal in 18 Pflichtspielen waren die Berliner bisher in Rückstand geraten, stets hatten sie den Rasen als Verlierer verlassen. Am Sonntag sah es gegen Borussia Mönchengladbach lange so aus, als bliebe diese Serie bestehen. Doch Union hat in dieser Saison bekanntlich großen Spaß daran, Zweifler eines Besseren zu belehren, und drehte das Spiel durch Kopfballtore von Kevin Behrens und Danilho Doekhi sogar noch. Durch das 2:1 (0:1) vor 22.012 Zuschauern hat sich Union die Tabellenführung vom FC Bayern zurückgeholt.

Drei Tage nach dem hart erkämpften Sieg gegen Braga in der Europa League rotierte Urs Fischer nur sehr gemäßigt. Für Kapitän Christopher Trimmel kam Tymoteusz Puchacz nach fast anderthalb Jahren bei Union zu seinem Bundesligadebüt. Außerdem ersetzte Andras Schäfer Morten Thorsby im zentralen Mittelfeld.

Erste Nacht ohne Tabellenführung

Gladbachs Trainer Daniel Farke wechselte an seinem 46. Geburtstag nur einmal. Das war den Berliner Fans natürlich herzlich egal, ein anderer Gladbacher wurde aber wie erwartet mit Standing Ovations und „Fußballgott“-Rufen empfangen. Innenverteidiger Marvin Friedrich wurde bei seinem ersten Gastspiel in Köpenick zehn Minuten vor Anpfiff durch Unions Führungsetage ebenso offiziell verabschiedet wie Andreas Luthe, der aus Kaiserslautern angereist war.

Viel mehr Gastfreundschaft hatten die Berliner nicht vorgesehen. Nach dem Sieg des FC Bayern am Samstag hatte Union zum ersten Mal seit dem 10. September nicht an der Tabellenspitze übernachtet. Auch wenn Fischer nicht müde wird zu betonen, dass ihn das Klassement in dieser Phase der Saison nicht interessiert, war das Ziel klar: die nächsten drei Punkte. Union begann dann auch sehr druckvoll. Die erste Chance ließ nicht lange auf sich warten – und war sehenswert herausgespielt. Danilho Doekhi verlagerte diagonal nach links, von dort ging es wieder zurück nach rechts, wo Julian Ryerson viel Platz zum Flanken hatte. Janik Haberers Schuss wurde jedoch von Joe Scally geblockt.

Union war die gefährlichere Mannschaft

Die verletzungsgeplagten Gladbacher brauchten einige Zeit, um sich über Ballbesitz Sicherheit zu holen. Allerdings gelang es ihnen dabei kaum, ihre Offensivkräfte zu involvieren. Alassane Plea, Marcus Thuram und Lars Stindl waren bei Unions Hintermannschaft in guten Händen. Ganz ausschalten kann man solche Spieler allerdings nie und so waren die beiden Franzosen maßgeblich an der ersten Gästechance beteiligt. Thuram holte einen Freistoß heraus, Plea prüfte Frederik Rönnow mit einem platzierten Schuss aufs rechte obere Eck.

Abgesehen von dieser Standardsituation war Union in einem chancenarmen Spiel jedoch die gefährlichere Mannschaft – und jubelte nach einer knappen halben Stunde über den vermeintlichen Führungstreffer. Rani Khedira hatte aus der zweiten Reihe abgezogen und Becker unhaltbar abgefälscht. Allerdings hatte der Stürmer den Ball dabei an den Arm bekommen. Der Videoassistent schritt ein und es blieb erst einmal beim 0:0.

Die Pfiffe und Unmutsäußerungen im Publikum waren kaum verstummt, da erzielten die Gäste mehr oder weniger aus dem Nichts das 1:0. Eine Ecke von Stindl köpfte Elvedi kraftvoll und erstaunlich unbedrängt ins Tor. Union wackelte nun und hatte kurz darauf Glück, dass sich Thuram am Ende einer Einzelaktion nicht belohnte. Der Gladbacher Angreifer setzte sich gegen Knoche durch, lupfte den Ball mit der Hacke über den etwas voreilig aus dem Tor stürmenden Rönnow und köpfte dann in Bedrängnis und aus spitzem Winkel auf das Netz.

Halbchance am Ende der ersten Hälfte

Union brauchte einige Minuten, um den Gegentreffer zu verdauen, beendete die erste Hälfte aber immerhin mit einer Halbchance. Nach einer scharfen Flanke von Becker rutschte Schäfer heran, konnte den Ball aber nicht mehr platzieren. Fischer hatte abgesehen vom fünfminütigen Wackler nach dem 0:1 nicht viel Grund zur Unzufriedenheit und verzichtete vorerst auf Wechsel.

Das holte der Schweizer nach der ereignislosen Anfangsphase der zweiten Hälfte nach. Mit Sven Michel, Genki Haraguchi und Trimmel brachte er frische Beine, später mit Behrens und Jamie Leweling weitere Offensivkräfte. Die Berliner wollten die erste Heimniederlage der Saison in der Bundesliga unbedingt verhindern – und das gelang.

Bei einer Flanke von Diogo Leite verschätzte sich Gladbachs Torwart Tobias Sippel und Behrens köpfte ein. Union drückte weiter, der vermeintliche Siegtreffer von Trimmel wurde wegen einer Abseitsposition vom Videoassistenten einkassiert. So etwas kann eine Mannschaft demoralisieren, aber nicht den aktuellen 1. FC Union. Mit der allerletzten Aktion köpfte Doekhi die Berliner doch noch zum letztlich verdienten Sieg.

Zur Startseite