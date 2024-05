32. Spieltag der Fußball-Bundesliga Bayern verlieren in Stuttgart, Dortmund triumphiert

Der FC Bayern hat vier Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid erneut eine Bundesliga-Niederlage hinnehmen müssen. Die Münchner verloren am Samstag mit 1:3 (1:1) beim Verfolger VfB Stuttgart, der auf zwei Punkte an den Fußball-Rekordmeister heranrückte. Borussia Dortmund feierte vor dem Rückspiel in der Königsklasse bei Paris Saint-Germain trotz zahlreicher Änderungen in der Startelf ein 5:1 (4:1) gegen den FC Augsburg.

Der VfL Wolfsburg machte mit dem 3:0 (2:0) gegen Absteiger Darmstadt 98 einen riesigen Schritt Richtung Klassenerhalt. Borussia Mönchengladbach sicherte sich in der Schlussphase beim 2:2 (1:1) bei Werder Bremen zumindest einen Punkt im Kampf gegen den Abstieg.

Für den nach dem Sieg im Halbfinal-Hinspiel der Champions League auf gleich zehn Positionen veränderten BVB traf Youssoufa Moukoko (4.) früh gegen Augsburg. Donyell Malen (20.), erneut Moukoko (29.) und Marco Reus (34.) in dessen erstem Spiel nach der Abschiedsankündigung für den Sommer legten noch in der ersten Halbzeit nach. Das Tor zum zwischenzeitlichen 1:3 aus Augsburger Sicht hatte Rubén Vargas (32.) erzielt. Felix Nmecha (64.) machte es für den BVB noch deutlicher.

Zwei Profis des FC Bayern müssen angeschlagen raus

Für die Bayern begann das Gastspiel in Stuttgart denkbar unglücklich. Raphaël Guerreiro musste frühzeitig verletzt ausgewechselt werden (17.), dann traf Leonidas Stergiou (29.) zur VfB-Führung. Noch vor der Pause holte aber Serge Gnabry gegen Waldemar Anton einen Elfmeter heraus, Harry Kane (37.) ließ sich die Chance nicht nehmen.

In der Pause nahm Trainer Thomas Tuchel auch den am Kopf verletzten Eric Dier raus. Der eingewechselte Wooyeong Jeong (83.) sowie Silas Katompa Mvumpa (90.+3) erzielten kurz vor Schluss die Tore zum verdienten Sieg für die Stuttgarter.

Patrick Wimmer (8.), Jonas Wind (11.) und in der Schlussphase Vaclav Cerny (90.+3) trafen für die Wolfsburger, die damit stark auf den Klassenerhalt zusteuerten. Der VfL geht mit 37 Punkten in die verbleibenden beiden Partien.

Für Mönchengladbach traf zunächst Robin Hack (8.). Nick Woltemade (45.) gelang zunächst der Ausgleich, ehe er Werder in der 65. Minute auch in Führung brachte. Kurz vor Schluss verwandelte Florian Neuhaus (90.+1) einen Handelfmeter zum Gladbacher Punktgewinn. (dpa)