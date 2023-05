Abstiegskampf in der Bundesliga Schalke steigt ab, Stuttgart in der Relegation

Es hat große Fanmarsche gegeben am Samstagnachmittag vor Spielbeginn, und diese nicht nur in Dortmund. Sondern auch in Bochum und in Stuttgart. Die Fanmarsche der Kleinen sozusagen, die am Ende des Abends keine Titel bejubeln wollen, sondern den Nichtabstieg. Für die Bochumer Fans sollte es ein schöner Abend werden. Durch das 3:0 (2:0) des VfL gegen ein recht indisponiertes und vor allen Dingen 82 Minuten in Unterzahl spielendes Team von Bayer Leverkusen haben es die Bochumer geschafft. Zumindest ein weiteres Jahr wird Klub in der Bundesliga bleiben dürfen.

Die Mannschaft des nur wenige Kilometer entfernten Vereins Schalke 04 schaffte es dagegen nicht. 2:4 (1:2) unterlagen die Schalke bei RB Leipzig und folgen damit Hertha BSC in Liga zwei. Ob der VfB Stuttgart den beiden folgt, wird sich erst noch herausstellen. Die Schwaben kamen im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim nicht über ein 1:1 hinaus und müssen nun in die beiden Relegationsspiele, wo sie entweder auf den Hamburger SV oder den FC Heidenheim treffen (Endscheidung am Sonntag ab 15.30 Uhr).

Die Bochumer konnten sich bei Leverkusens Amine Adli bedanken, der nach acht Minuten wegen einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen wurde. Fortan lief das Spiel für die Bochumer, die durch Philipp Förster, Takuma Asano und Kevin Stöger zu ihren Treffern kamen. Letzterer hatte einst beim VfB unter Vertrag gestanden. Die Stuttgarter verpassten es am Samstag, trotz zahlreicher Chancen eine Tor zu erzielen. Angreifer Serhou Guirassy und Chris Führich taten sich diesbezüglich negativ hervor.

Der Absteiger der Herzen ist in dieser Saison wohl der FC Schalke 04. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis holte gegen den hoch alimentierten Spitzenklub RB Leipzig durch Marcin Kaminski und ein Eigentor von Willi Orban ein 0:2 noch auf, ehe Yussuf Poulsen und Christopher Nkunku doch noch spät zum Leipziger Sieg trafen. Es war ein respektables letztes Spiel der Schalker, die ohnehin eine respektable Rückrunde gespielt hatten. (Tsp)