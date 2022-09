WM-Qualifikationsspiel gegen Bulgarien Almuth Schult ist zurück im Tor des Nationalteams

Es ist drei Jahre her, dass Almuth Schult zuletzt ein Spiel für das Nationalteam bestritt. Damals verlor Deutschland im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2019 knapp gegen Schweden und schied aus. Seitdem hat sich viel getan bei der deutschen Torhüterin.

Sie wurde Mutter von Zwillingen, wurde anschließend immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und und verließ im Sommer schließlich den VfL Wolfsburg Richtung Angel City FC in die USA.

Zur Europameisterschaft in diesem Jahr kämpfte sie sich zurück ins DFB-Team, musste aber zunächst auf der Bank Platz nehmen, Merle Frohms ist in der Zwischenzeit die Nummer eins im deutschen Tor geworden. In ihrem neuen Verein kam die 31-Jährige bislang ebenfalls noch nicht zum Einsatz.

Im letzten Qualifikationsspiel am Dienstag im Lokomotiv Stadion in Plovdiv (18.30 Uhr/One) für die Weltmeisterschaft in einem Jahr in Australien und Neuseeland, für das sich die deutschen Fußballerinnen am Samstag qualifizierten, wird Schult nun in der Startelf stehen gegen Bulgarien.

„Wenn sie gesund ist, spielt sie auf jeden Fall“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Montag. Grundsätzlich möchte Voss-Tecklenburg neben Schult allen Feldspielerinnen Einsatzzeit geben. „Wir werden auf jeden Fall ganz viel rotieren.“

Damit dürften auch Spielerinnen wie Sjoeke Nüsken oder Jana Feldkamp ihre Chance bekommen, die es nicht in den Kader der Europameisterschaft in England geschafft haben.

Das Team erwartet schwierige Platzverhältnisse

Das DFB-Team hat sich bereits qualifiziert, möchte aber laut Sara Däbritz trotzdem alles geben gegen die Bulgarinnen, die vermutlich eine ähnlich destruktive Spielweise an den Tag legen wie die Türkei am Samstag. „Wir sind natürlich glücklich, dass wir uns nach dem letzten Spiel qualifiziert haben. Trotzdem wollen wir ein gutes Spiel abliefern und drei Punkte einfahren“, sagt Däbritz.

In Plovdiv erwarten das Nationalteam gegen die bislang punktlosen Bulgarinnen schwierige Platzverhältnisse. Es gebe laut Voss-Tecklenburg die Befürchtung, „dass die Rahmenbedingungen nicht gut sind, das macht mir ein bisschen Sorge.“

Für Schult dürfte es dennoch ein besonderer Tag werden. „Almuth ist ein absoluter Teamplayer und mega wichtig für die Mannschaft auf dem Platz mit ihren Qualitäten und auch außerhalb des Platzes“, sagt Däbritz. „Sie hat es sich verdient, wieder ein Länderspiel zu machen.“

Auch die Bundestrainerin äußert sich positiv über Schult. „Wir wollen die Chance nutzen, dass Almuth endlich für uns spielt. Die EM war für sie nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat. Aber sie gibt uns in allen Bereichen als Person und Teamplayerin einen Mehrwert“, sagt Voss-Tecklenburg. „Wir wollen Almuth den Support geben, den sie sich verdient hat.“

