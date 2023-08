Auslosung zur Champions League 1. FC Union trifft auf Real Madrid, SSC Neapel und Braga

Die deutschen Klubs treffen in der Champions League auf attraktive Gegner. Das ergab die Auslosung der Gruppenphase am Donnerstagabend in Monaco.

Neuling 1. FC Union darf sich in der Gruppe C vor großem Publikum im Berliner Olympiastadion mit dem SSC Neapel, Real Madrid und dem SC Braga messen.

Der FC Bayern bekommt es in der Gruppe A mit Manchester United, dem FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul zu tun.

Die Gruppen auf einen Blick: A: FC Bayern, Manchester United, FC Kopenhagen, Galatasaray

B: FC Sevilla, FC Arsenal, PSV Eindhoven, RC Lens

C: SSC Neapel, Real Madrid, SC Braga, 1. FC Union

D: Benfica Lissabon, Inter Mailand, FC Salzburg, Real S. San Sebastian

E: Feyenood Rotterdam, Atletico Madrid, Lazio Rom, Celtic Glasgow

F: Paris St. Germain, Borussia Dortmund, AC Mailand, Newcastle United

G: Manchester City, RB Leipzig, Roter Stern Belgrad, Young Boys Bern

H: FC Barcelona, FC Porto, Schachtar Donezk, Royal Antwerpen

Borussia Dortmund trifft in einer Supergruppe auf Paris St. Germain, den AC Mailand und Newcastle United. „Was für eine Gruppe – los geht’s“, schrieb BVB-Abwehrchef Mats Hummels bei X, vormals Twitter. Von einer „Hammergruppe“ sprach BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei Sky.

RB Leipzig spielt wie im Vorjahr gegen Manchester City und kann Revanche nehmen für das Aus im Achtelfinale, in dem es im Rückspiel ein 0:7 beim späteren Champion gab. Dazu wurden Roter Stern Belgrad und die Young Boys Bern gelost. „Wir haben leidvoll erfahren, wie gut diese Mannschaft ist. Eine große Chance, sich mit der besten Mannschaft Europas zu messen“, sagte RB-Sportchef Max Eberl. Belgrad und Bern bezeichnete der 49-Jährige als „interessante Lose, spannende Lose. Aber ich denke, Lose, die wir durchaus schlagen können.“

Ebenfalls auf deutschem Boden finden die Spiele von Schachtar Donezk statt, der Klub aus der Ukraine trägt seine Heimspiele im Hamburger Volksparkstadion aus. Der erste Spieltag der Gruppenphase findet am 19. und 20. September statt. (Tsp)