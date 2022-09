Basketball-EM in Berlin Simone Fontecchio hat in der alten Heimat große Ziele

Simone Fontecchio kennt die Arena am Ostbahnhof bestens. In der Saison 2020/21 hat er mit Alba die deutsche Meisterschaft geholt und sich zu einem begehrten Euroleague-Spieler entwickelt. Ohne den riesigen Schritt, den er in Berlin gemacht hat, hätte er in diesem Sommer wahrscheinlich keinen Vertrag bei den Utah Jazz in der nordamerikanischen Profiliga NBA unterschrieben.

Fontecchio weiß, was er dem Klub zu verdanken hat. „Das Jahr bei Alba war unvergesslich, es waren sehr viele fantastische Emotionen“, sagt der 26 Jahre alte Small Forward – und doch haben diese Tage bei der Basketball-Europameisterschaft in seiner alten Heimat noch mal einen höheren Stellenwert.

Am Sonntag gelang Fontecchio mit der italienischen Nationalmannschaft die größte Sensation des bisherigen Turniers. Gegen den zuvor unheimlich souveränen Topfavoriten Serbien um NBA-Ausnahmecenter Nikola Jokic gewann sein Team 94:86. „Dieser Sieg hat noch mal einen anderen Geschmack und zeigt den Charakter dieser Mannschaft“, sagt Fontecchio. „Alle hatten uns schon für tot erklärt.“

Am Mittwoch (17.15 Uhr, Magentasport) wartet mit Frankreich im Viertelfinale gleich die nächste favorisierte Mannschaft, doch nach dem Coup gegen den Finalisten von 2017 ist das Selbstvertrauen bei den Italienern gigantisch.

Beim Sieg gegen die Serben gehörten die Schlagzeilen ausnahmsweise nicht Fontecchio. Sein Trainer Gianmarco Pozzecco wurde mit seinem emotionalen Jubel, bei dem er auch vor dem griechischen Superstar Giannis Antetokounmpo nicht halt machte, vorübergehend zum Liebling der Basketballwelt. Spielmacher Marco Spissu war mit seiner Dreiershow der entscheidende Faktor auf dem Feld. Achille Polonara und Nicolo Melli zeigten herausragende Leistungen in Offensive sowie Defensive.

Für Fontecchio gilt das mit 19 Punkten und einem Block gegen Jokic samt folgendem Dreipunktspiel in der Schlussphase ebenfalls, doch das ist mittlerweile kaum noch eine Nachricht wert. Der 2,03 Meter große Mann aus Pescara in den Abbruzzen ist spätestens seit diesem Sommer das Gesicht der Nationalmannschaft. Da sich der erfahrene Danilo Gallinari von den Boston Celtics kurz vor der EM schwer am Knie verletzte, trägt Fontecchio in der Offensive eine enorme Last. Doch das scheint ihn eher zu beflügeln, als zu hemmen.

Mit einem Punkteschnitt von 19,2 liegt er unter den noch im Turnier vertretenen Spielern auf Platz vier – hinter den NBA-Profis Antetokounmpo, Luka Doncic und Lauri Markkanen. So konstant gut hat er in seiner Karriere noch nie gespielt, weder bei Alba noch in der vergangenen Saison in Spanien bei Baskonia Vitoria-Gasteiz.

Der Italiener kommt aus einer echten Sportlerfamilie, sein Großvater und seine Mutter waren Basketballer, sein Vater war Hürdensprinter. Auch Fontecchio galt schon früh als großes Talent und wechselte mit 14 Jahren in die renommierte Nachwuchsabteilung nach Bologna.

Doch im Profibereich tat er sich nach einem vielversprechenden Start schwer. In Mailand trauten sie ihm auf gehobenem Euroleague-Niveau keine tragende Rolle zu, und so nahm Fontecchio den Umweg über kleinere Klubs, bis seine Karriere 2020 in Berlin enorm Schwung aufnahm. „Die haben nicht ihre Karriere bei Alba gestartet, aber die haben hier einen Schliff bekommen, der sie in die absolute Spitze gebracht hat. Und da haben wir auch einen gewissen Anteil dran“, sagte Manager Marco Baldi der dpa kürzlich über die vielen ehemaligen Alba-Profis mit tragenden Rollen in ihren Nationalmannschaften.

Seinen vorläufigen Höhepunkt erlebt Fontecchio nun bei der Europameisterschaft, wieder in Berlin. Dass er mit seinem kompletten Paket aus Physis, Dynamik, Wurf, Verteidigung und Lernfähigkeit das Zeug für den Sprung in die NBA hat, beweist er bei dieser EM Spiel für Spiel. Und wenn es nach Fontecchio und seinen Italienern geht, kann der Umzug nach Utah ruhig noch ein paar Tage warten.

