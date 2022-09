Basketball-EM in Berlin Spanien steht als erstes Team im Halbfinale

Spanien ist als erstes Team ins Halbfinale der Basketball-EM eingezogen. Der amtierende Weltmeister lag gegen Finnland in der ersten Hälfte bereits mit 15 Punkten zurück, steigerte sich aber enorm und gewann 100:90 (19:30, 24:22, 30:15, 27:23). Willy Hernangomez war mit 27 Punkten bester Werfer bei den Spaniern. Einen Zähler mehr erzielte Finnlands Lauri Markkanen.

Im Halbfinale treffen die Spanier auf den Sieger des zweiten Viertelfinals am Dienstagabend (20.30 Uhr, Magentasport und RTL) zwischen der deutschen Mannschaft und Griechenland. Am Mittwoch spielen Italien gegen Frankreich (17.15 Uhr) und Slowenien gegen Polen (20.30 Uhr) um die weiteren Halbfinaltickets. Die beiden Semifinals werden am Freitag ausgetragen. Spiel um Platz drei sowie Finale finden am Sonntag statt.

