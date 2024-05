Dortmund im Finale der Champions League Der BVB-Erfolg belegt die große Klasse der Fußball-Bundesliga

Der deutsche Profifußball der Männer spielt sich einem bunten und erstaunlichem Saisonende entgegen. Da sind Dinge passiert, die vor dieser Spielzeit für gigantische Wettquoten gut waren.

Allen voran sind da natürlich die Unschlagbaren aus Leverkusen, der neue Meister Bayer ist im Eiltempo am FC Bayern vorbeigerauscht und bekommt es im DFB-Pokalfinale nun mit dem Überraschungsteam aus Kaiserslautern zu tun. Den Zweitligisten hat wohl niemand als Finalteilnehmer auf der Rechnung gehabt.

Noch weiter unten spielt sich auch Erstaunliches ab. Der SSV Ulm ist zum zweiten Mal in Serie aufgesteigen und Preußen Münster auf gutem Wege, es den Schwaben gleichzutun. Vergangene Saison haben der Ex-Erstligist und das Bundesliga-Gründungsmitglied noch in der Regionalliga gekickt.

Alles ganz schön, aber was bitte nun hat denn da Borussia Dortmund angestellt am Dienstag in Paris? Vergessen wir mal die gefühlt 50 Pfostentreffer von PSG (nicht drin ist eben nicht drin).

Dass der BVB verdient ins Finale der Champions League gerauscht ist, verdient nicht nur Respekt, sondern ist auch ein Beleg für die neue Stärke der Bundesliga, die im Vergleich zu Europas teuersten Liga ohne die ganz großen Topstars und Geld aus Diktaturen auskommen muss.

In der Bundesliga belegen die Dortmunder nur Rang fünf, wie die drei vor ihnen rangierenden Teams weit hinter Meister Bayer. Aber wer nun meint, der Liga fehle es wegen der Bayer-Dominanz an der Spitze an Qualität, der liegt daneben.

Bayern und Bayer könnten deutsche Erfolgsaison abrunden

Auch die Bayern haben an diesem Mittwoch noch die Chance, ihre bis dato maue Saison mit dem Einzug ins Finale der Champions League zu veredeln. In Wembley könnte es elf Jahre nach dem deutschen Endspiel eine Neuauflage eben dieser Ansetzung geben. Sicher, davor steht noch Real Madrid in Bernabeu für die Münchner. Aber chancenlos sind sie nicht.

Und über all dem thront natürlich Europas Team des Jahres, Bayer Unschlagbar wird ziemlich sicher ins Endspiel der Europa League einziehen. Zum Glück für den BVB, Bayern und Real spielt das Team von Xabi Alsono eine europäische Klasse tiefer. Was sich im nächsten Jahr natürlich ändern wird.

Der deutsche Klubfußball könnte die Saison im EM-Jahr fantastisch gut abrunden, die Gegenwart strahlt und verspricht auch viel für die Zukunft!