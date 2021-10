Nun hat es also auch den Julian Nagelsmann erwischt. Den knackigen Berufsjugendlichen, der zum Training der kickenden Millionäre an der Säbener Straße flott auf dem E-Board daher düst. Aber das Virus kennt eben keinen Spaß. Der Trainer des FC Bayern München sollte mit einem – hoffentlich – milden Verlauf rechnen, schließlich ist er – vernünftiger Weise – doppelt geimpft.

Positive Testergebnisse sind im Fußball dieser Tage zum Glück Einzelfälle, die noch nicht den kompletten Spielplan lahmlegen. Anders sieht es im in Deutschland kleineren Eishockey aus, da gibt es jetzt einen Spielestau. Nachdem sich RB München in die Quarantäne verabschiedet hatte, meldete am Donnerstag die Düsseldorfer EG Land unter. Corona spielt im Powerplay in der Deutschen Eishockey-Liga. Sind Eishockeyprofis etwa für das Virus anfälliger als andere Sportler*innen?

Die Antwort auf diese Frage ist ein klares „jein“. Tatsächlich ist die Zahl von 22 Infizierten bei RB München (16 Spieler und sechs Team-Betreuer) beängstigend hoch, zumal fast alle Betroffenen laut Münchner Angabe doppelt geimpft sind. Tatsächlich ist es laut Expert*innenmeinung so, dass Übertragungen in Hallensportarten abseits der Spielfläche stattfinden. Dann also, wenn die Spieler eng zusammen hocken – in der Umkleidekabine vor allem

Wie viele Fälle es nun bei der Düsseldorfer EG gibt, ist übrigens noch nicht bekannt, allerdings werden sie von schweren Verläufen wohl verschont, auch hier waren die Betroffenen geimpft. Trotzdem ist es angesichts der momentanen Entwicklung nicht unwahrscheinlich, dass das nächste Team in der Liga folgt. Wie lässt sich verhindern, dass die Situation eskaliert? Draußen umziehen, ins Freiluftstadion umziehen oder – Ruhe bewahren? Ruhe bewahren, weiter impfen lassen und dem Virus trotzen, so gut es geht. Jedes Powerplay geht vorbei.