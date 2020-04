Dass die Fußball-Bundesliga im Mai unbedingt wieder spielen möchte, ist ein frommer Wunsch. Denn selbst Geisterspiele scheinen angesichts der aktuellen Krise doch in der Realität in ein paar Wochen kaum vorstellbar. Der fromme Wunsch, laut geäußert auf der Sitzung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) in der zurückliegenden Woche, hat aber einen ernsten Hintergrund.

Die durch das Coronavirus bedingte Zwangspause des Spielbetriebs hat nämlich große Auswirkungen auf die Situation einiger Klubs in der Bundesliga und der zweiten Liga. Der „Kicker“ berichtet, dass 13 von 36 Profiklubs eine Insolvenz droht, wenn nicht bald wieder gespielt wird.

DFL kommt bedrohten Bundesliga-Klubs entgegen

Angeblich stehen ein Bundesligist und sieben Zweitligisten bereits im Mai vor dem Gang in die Insolenz. Der Bundesligist, so heißt es, könne nur noch bis Mai seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen. Wenn bis Juni nicht wieder gespielt wird, kämen laut „Kicker“ drei weitere Bundesligisten und zwei Zweitligisten hinzu. Allein durch fehlende TV-Einnahmen würde dem Großteil der Bundesliga-Vereine ein zweistelliger Millionenbetrag fehlen.

Darüber hinaus sollen schon jetzt zwölf Klubs ihre Einnahmen aus der vierten Rate der Fernsehgelder abgetreten haben – an Banken und andere Partner. Das heißt allerdings noch nicht, dass die Klubs nicht weiterspielen können würden. Und: Die DFL hatte auf ihrer Sitzung angekündigt, dass bei einer Insolvenz den Klubs in der aktuell unterbrochenen Saison kein Punktabzug drohen würde.

Zahlreiche Klubs im deutschen Profifußball haben bereits Kurzarbeit angemeldet, viele Spieler verzichten freiwillig auf einen Teil ihres Gehalts. Welche Klubs akut bedroht sind, darüber spekuliert der „Kicker“ nicht.

In der „Bild“-Zeitung allerdings sagte der Finanzvorstand des FSV Mainz 05, Jan Lehmann, vor ein paar Tagen schon, dass der Bundesligist „ein Problem hätte“, wenn die Mai-Rate aus den TV-Geldern nicht gezahlt würde. Lehmann weiter: „Die Medienerlöse sind für uns existenziell wichtig.“

Es gibt aber auch Profiklubs, die schon verlautbart haben, dass sie selbst ein Saisonabbruch nicht treffen würde. Herthas Geschäftsführer Ingo Schiller hatte so vor zwei Wochen in einem Interview bereits gesagt, dass die „Situation bei Hertha durch den Einstieg des strategischen Partners Tennor im vergangenen Sommer hinsichtlich der Liquidität deutlich besser als bei vielen anderen Vereinen“ sei.

Aus der Zweiten Liga haben Dynamo Dresden und der 1. FC Nürnberg bereits signalisiert, dass das Risiko einer Insolvenz bei ihnen nicht gegeben sei.