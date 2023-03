„Das ist eine sehr gefährliche Geschichte“ Volleys gewinnen im Viertelfinale – und machen sich trotzdem Sorgen

Der Kontrast könnte kaum größer sein: Erst vor wenigen Wochen spielten die BR Volleys in der Champions League noch gegen das weltbeste Team aus Perugia und waren auf ganzer Linie gefordert. Nun ging es in der Bundesliga gegen den Tabellenachten Unterhaching. Am Samstagabend hatten die Volleys im ersten Play-off-Viertelfinale keinerlei Probleme zu bestehen, souverän gewannen sie mit 3:0. Doch Manager Kaweh Niroomand wirkte trotz des dominanten Auftretens nicht so ganz zufrieden. „Das muss man hinter sich bringen. Die Mannschaft muss das Training der nächsten zwei Wochen auszunutzen, denn das geht dann von null auf hundert.“

Damit meint Niroomand den Sprung vom Viertelfinale gegen den Tabellenachten zum Halbfinale gegen Topteams der Bundesliga wie Düren, Lüneburg und Friedrichshafen. „Das ist eine sehr gefährliche Geschichte. Man muss leider sagen: Wir sind hier im Viertelfinale nicht richtig gefordert. Die anderen Paarungen sind viel spannender.“

So spielt Düren gegen Haching und Friedrichshafen ist gegen Giesen gefragt. Für beide Vereine bieten die Spiele Möglichkeiten, das hohe Niveau zu halten und sich auf die entscheidende Phase vorzubereiten. „Düren muss richtig ran und kommt aus einer anderen Spielpraxis als wir, deshalb ist für uns die Arbeit im Training entscheidend“, sagt Niroomand.

Beim Spiel gegen Unterhaching dominierten die Volleys zwar deutlich, dennoch haperte es immer wieder am Block. Das hing auch damit zusammen, dass Mittelblocker Saso Stalekar verletzungsbedingt ausfiel. Niroomand zufolge könne der Slowene aber am Montag endlich mit dem Training anfangen. Somit dürfte er bei den entscheidenden Spielen zur Verfügung stehen.

