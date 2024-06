Deutschland gegen Schottland im Free-TV? So sehen Sie den EM-Auftakt heute im Fernsehen und Livestream

Gemessen am Ergebnis braucht es nicht viel, damit das DFB-Team dieses Jahr besser abschneidet als bei der Europameisterschaft 2021. Damals startete die Elf mit einer 0:1-Niederlage gegen Frankreich ins Turnier, überstand anschließend zwar die Gruppenphase, flog dann aber schon im Achtelfinale gegen England raus. Die erfolgreiche Ära Löw – mit dem Höhepunkt des Weltmeistertitels von 2014 – endete nach dem Turnier.

Nun soll alles anders werden. Am besten soll heute im Eröffnungsspiel gleich ein Sieg gegen Schottland her, die als Außenseiter der Gruppe A gelten. Für das Team von Trainer Julian Nagelsmann spricht neben dem Heimvorteil, dass sich die Mannschaft stabilisiert hat. Gegen sie spricht die mangelnde Effizienz in den vergangenen Jahren. Wird es für einen Sieg gegen das schottische Team reichen? Wie immer kann im Fernsehen und Livestream mitgefiebert werden, ob der EM-Auftakt gelingt oder nicht.

Deutschland gegen Schottland im TV und Livestream Im Free-TV im ZDF

Im Livestream des „Sportstudios“

Im Livestream des Telekom-Dienstes Magenta TV (kostenpflichtig) Das Spiel beginnt um 21 Uhr, die Vorberichterstattung im ZDF startet um 19:25 Uhr. Für das ZDF kommentiert Oliver Schmidt. Für MagentaTV kommentiert Wolff Fuss.

Klar ist: Mit Ungarn und der Schweiz stehen Deutschland, zumindest auf dem Papier, die schwierigeren Gegner erst noch bevor. Die DFB-Elf hat seit 2021 nicht mehr gegen Ungarn gewonnen, traditionell tut sich Deutschland schwer gegen das derzeit von Marco Rossi trainierte Team.

Die weiteren Deutschlandspiele in der Vorrunde der Gruppe A Deutschland gegen Ungarn am Mittwoch (19. Juni) um 18 Uhr

Deutschland gegen die Schweiz am Sonntag (23. Juni) um 21 Uhr

Die Mannschaft aus der Schweiz wartet mit einer landestypischen Verlässlichkeit auf: Seit 2014 hat sie sich für jede Endrunde eines großen Turniers qualifiziert. Allerdings erreichte sie anschließend nur ein Mal das Viertelfinale, das war 2021 bei der EM. Für die Schweiz war es das beste bisher erreichte Ergebnis bei einer EM (und auch bei Weltmeisterschaften ging es nicht weiter als bis zum Viertelfinale).

ARD, ZDF, Magenta und RTL: Wer die EM überträgt 46 der insgesamt 51 Spiele sind frei empfangbar.

ARD und ZDF zeigen 34 Partien (darunter die Deutschlandspiele und das Finale).

Der Free-TV-Sender RTL zeigt zwölf Spiele (darunter ein Achtel- und ein Viertelfinale).

Nur auf dem Bezahldienst MagentaTV sind alle Spiele zu sehen (fünf davon sind exklusiv, darunter ein Achtelfinale). Hintergrund: 2019 sicherte sich die Telekom überraschend die kompletten Medienrechte für die EM und stach dabei die öffentlich-rechtlichen Sender aus.

Die deutsche Mannschaft hat seit 1972 an jeder EM-Endrunde teilgenommen. 1972, 1980 und 1996 wurde sie Europameister. Das Finale der Fußball-EM 2024 findet am 14. Juli um 21 Uhr im Berliner Olympiastadion statt. Das Spiel läuft im Ersten und bei Magenta TV. (TMA mit dpa)