DFB-Vielfaltsbeauftragter zu Katar „Die WM ist die Party auf der Titanic in der Business Class“

Christian Rudolph, in dieser Woche beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Werden Sie die Spiele schauen?

Nein. Für mich bedeutet Fußball mit Menschen zusammenzukommen, den Sport gemeinsam zu erleben und sich im Verein zu engagieren. Eine WM sollte begeistern, zusammenbringen und ein Fest der Völker darstellen. Alles, was den Fußball für mich ausmacht, sehe ich nicht in dieser WM. Dort geht es vor allem um die Verletzung von Menschenrechten.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden