Die Szenarien Auf wen trifft Deutschland im EM-Achtelfinale?

Nach dem späten Remis gegen die Schweiz steht fest: Deutschland trifft als Erster der Gruppe A im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft auf den Tabellenzweiten der Gruppe C.

Dass die Verhältnisse vor dem letzten Spieltag zwischen den vier infrage kommenden Teams nicht deutlicher sind, wundert Bundestrainer Julian Nagelsmann. Das liegt auch am vermeintlich stärksten Team aus England, das noch nicht überzeugt hat. Die Three Lions treffen am Dienstag (21.00 Uhr) auf Slowenien. Dänemark spielt zeitgleich gegen Serbien.

Momentan liegt England (4 Punkte/2:1 Tore) vor Dänemark und Slowenien (beide 2/2:2) sowie Serbien (1/1:2). Wer wird wann Zweiter?

1 England

Die Engländer werden Zweiter, wenn sie gegen Slowenien verlieren und Dänemark nicht gegen Serbien gewinnt.

Das DFB-Team kann im Achtelfinale sowohl auf Dänemark (in rot) als auch auf England treffen. © IMAGO/Crystal Pix/IMAGO/Dan Weir

2 Dänemark

Die Dänen bleiben Zweiter, wenn sie gegen Serbien gewinnen und England gegen Slowenien siegt. Trennen sich Dänemark und Serbien unentschieden, bleiben die Dänen auf Platz zwei, wenn England siegt.

Bei einem eigenen Remis und einem torgleichen Unentschieden von Slowenien wird es ganz knifflig: Weil der direkte Vergleich (1:1), das Torverhältnis und die erzielten Tore identisch wären, müsste erst die Fair-Play-Wertung und anschließend vielleicht sogar die Uefa-Rangliste aus der Qualifikation entscheiden. Bisher haben beide Teams vier Gelbe Karten. In der Rangliste liegt Dänemark (9.) vor Slowenien (15.).

3 Slowenien

Damit Slowenien auf Platz zwei kommt, reicht ihnen ein Unentschieden gegen England, sofern Dänemark verliert. Spielen beide mit dem identischen Remis, greift die oben erwähnte Fairplay-Wertung und möglicherweise die Uefa-Rangliste.

4 Serbien

Für Platz zwei muss Serbien das letzte Spiel gewinnen und England darf nicht verlieren. (mit dpa)