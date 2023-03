Drittes Bundesliga-Spiel ohne eigenes Tor Der 1. FC Union ist mit dem 0:0 gegen Köln gut bedient

Der Nachmittag begann mit gegenseitigem Pöbeln. Schon längst vor dem Anpfiff ließen die mitgereisten Fans des 1. FC Köln durch lautstarke Gesänge wissen, dass sie sich nur ungern in der Hauptstadt aufhalten. Aus dem Heimblock spottete man hingegen, dass man beim 1. FC Union keinen Karneval brauche, weil man als Unioner ja überall feiere.

Viel zu Feiern gab es in den folgenden 90 Minuten aber nicht, weder für die parteiischen noch für die neutralen Zuschauer. Zum zweiten Ligaheimspiel in Folge und zum dritten Mal in fünf Partien trennten sich der 1. FC Union und sein Gegner mit 0:0. Und doch gingen alle irgendwie zufrieden nach Hause. Denn in einem teils hitzigen und in der zweiten Hälfte durchaus chancenreichen Spiel hätte es für beide Mannschaften schlechter ausgehen können.

Dass Union damit im vermeintlichen Titelkampf weitere zwei Punkte verlor und noch weiter hinter Bayern München und Borussia Dortmund fiel, wird in Köpenick nicht für schlaflose Nächte sorgen. Mit dem Unentschieden verteidigten die Berliner immerhin ihren Platz unter den Top vier und setzten ihre ungeschlagene Serie gegen die Kölner auch im zehnten Spiel fort.

Weil Jerome Roussillon und Niko Gießelmann beide noch angeschlagen sind, musste Fischer wie erwartet etwas improvisieren und Josip Juranovic an der linken Außenbahn aufstellen. Zudem kehrten nach der Niederlage gegen den FC Bayern Janik Haberer und Kevin Behrens für Morten Thorsby und Jordan Siebatcheu wieder in die Startelf.

Als Behrens nach wenigen Minuten für den ersten Abschluss sorgte, sah es so aus, als ob Union nach zwei Ligaspielen ohne eigenen Treffer wieder in Torlaune kommen könnte. Doch die vielversprechende Anfangsphase täuschte und Union tat sich in der ersten halben Stunde trotz Spielkontrolle gegen eine wachsame und gut organisierte Kölner Defensive schwer.

Die Gäste warteten hingegen geduldig auf ihre Chancen und brachten die Union-Abwehr zweimal aus dem Konzept. Nach einem Ballverlust von Juranovic und einem starken Konter verpasste Dejan Ljubicic in der 20. Minute nur knapp den Pfosten. Gegen Ende der ersten Hälfte musste Frederik Rönnow dann einen fiesen Schnappschuss von Steffen Tigges parieren.

Die linke Seite blieb auch in der zweiten Hälfte Unions Schwachstelle, unter anderem, weil Juranovic nicht nur auf ungewohnter Position, sondern auch durchaus angriffsfreudig spielte. Kurz nach der Pause setzte der Kroate einen gefährlichen Schuss über die Latte, doch darauf folgten gleich zwei große Chancen der Kölner. Nur wegen einer starken Parade von Rönnow und eines schwachen Schusses vom frei vor dem Tor stehenden Linton Maina blieb es beim 0:0.

Nur wenige Minuten später rettete der dänische Torhüter seine Mannschaft schon wieder mit einer Glanztat gegen Florian Kainz und so langsam wurde das Spiel wilder und offener. Vorne zeigten sich aber auch die Berliner verschwenderisch. Nach einem Schuss über die Latte aus guter Position konnte Sheraldo Becker einen Ballverlust von Kölns Torwart Marvin Schwäbe nicht ausnutzen.

In der Schlussphase war es abgesehen von einer erneuten Chance für Kainz vor allem der 1. FC Union, der auf das späte Siegtor drängte. Doch die Berliner blieben zu unpräzise, zu zögerlich, um den Durchbruch zu forcieren.

