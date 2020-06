Als die Anfield Road schon rot leuchtet, plädiert Jürgen Klopp für ein bisschen Zurückhaltung. Die Liverpool-Fans sollen zu Hause bleiben, sagt er am späten Donnerstagabend im Fernsehsender Sky Sports. Der Titel, diese lang ersehnte 19. englische Meisterschaft, sei „für euch. Aber ich hoffe, ihr bleibt zu Hause. Geht vor eure Tür, vielleicht, aber bleibt zu Hause.“ Die Liverpooler, die Klopp ansonsten bedingungslos vertrauen und auf ihn hören, halten sich ausnahmsweise nicht an seinen Rat.

Zu Tausenden strömen sie zum Stadion an der Anfield Road, singen, tanzen, zünden bengalische Feuer, liegen sich in den Armen. Sie klettern auf die Backsteinmauer und die eisernen Eingangstore, die den Namen großer Liverpool-Trainer der Vergangenheit tragen: Bill Shankly, Bob Paisley. Es ist gut möglich, dass ein solches Stadiontor bald auch Jürgen Klopp gewidmet wird.

Die Pandemie? In diesem Augenblick des Triumphs völlig egal. Und Klopp, dieser grinsende Messias aus Deutschland, der in dieser Nacht als Fußballtrainer in der britischen Hafenstadt endgültig unsterblich wird, muss einsehen, dass sein Wort wohl doch nicht immer Gesetz ist. Weil Manchester City an jenem Abend mit 1:2 gegen Chelsea verliert, wird Liverpool Englischer Meister, zum ersten Mal seit 30 Jahren.

Der ikonische Verein, der den englischen Fußball einst so erdrückend dominierte, ist endlich wieder ganz oben. In den drei Jahrzehnten zuvor ist dieser 19. Meistertitel immer mehr zur Besessenheit geworden, hat fast mythische Züge angenommen. Jetzt ist er endlich Realität. Möglich gemacht, darin ist sich die Fußballwelt einig, hat das Jürgen Klopp.

Video 00:36 Min. Liverpool: Tausende Fans feiern Klopps Titel

In England, wo die Coronavirus-Fallzahlen wochenlang hoch blieben, gelten noch strengere Maßnahmen als hierzulande. Die Kneipen haben bis nächste Woche noch zu, und in den vergangenen Wochen trauerten viele Reds-Fans um die Party-Stimmung, die ihnen damit entnommen wurden. Am Donnerstag lassen sie den Frust endlich los. Den Frust der letzten drei Monate, aber auch den der letzten drei Jahrzehnte.

Schon vor einigen Tagen verlangte Liverpool-Legende Steven Gerrard eine Statue zu Ehren von Jürgen Klopp. „Im Fußball warten wir normalerweise, bis die Leute alt werden, aber ich weiß, dass das bei Liverpool nicht passieren wird“, sagte Gerrard dem Online-Portal „The Athletic“. Wenn Klopp den Meistertitel liefere, „sollten sie mit der Statue schon anfangen“.

Während die Fans aus die Straßen strömen, versucht Klopp in einem nahe liegenden Golfklub seine eigenen Emotionen unter Kontrolle zu bringen. Hier hat er gemeinsam mit der Mannschaft die Partie Chelsea gegen Manchester verfolgt, Liverpool selbst hat bereits am Dienstag gespielt und seinen Vorsprung ausgebaut. Natürlich muss der Meistertrainer jetzt ins Fernsehen und wird in eine Gesprächsrunde zugeschaltet.

Klopp spricht von der ruhmreichen Geschichte des Vereins, dem unermüdlichen Einsatz seiner Spieler. Dann gerät er ins Stocken. „Ehrlich gesagt habe ich keine Worte“, sagt er und schluckt. Vier Jahre lang lebt und arbeitet er schon in Liverpool, vier Jahre lang hätte er sich auf diesen Moment vorbereiten können. Doch es ist, als ob er ihm erst jetzt klar wird, wie groß der Druck und die Erwartungen waren. „Ich bin völlig überwältigt.

Ich hätte nie geahnt, dass es sich so anfühlen würde“, sagt er noch, die Tränen sind längst nicht mehr aufzuhalten. Dann steht er auf und bricht das Interview ab: „Sorry, meine Herren.“Niemand nimmt Jürgen Klopp das übel. Auf dem Bildschirm reden jene Herren, allesamt alte Vereinslegenden aus den goldenen Jahren, einfach weiter über den Deutschen, der alles verändert hat.

Liverpool-Legende Steven Gerrard sieht in Klopp den Grund für den Erfolg

„Er war fantastisch, er verkörpert alles, wofür der FC Liverpool steht“, sagt der 69-jährige Kenny Dalglish, Liverpools letzter Meistertrainer. Phil Thompson, der als Spieler sieben Meistertitel mit den Reds gewann, versucht die Bedeutung dieses Moments zu erklären. „Liverpool hat die Champions League gewonnen, aber hier geht alles um den Meistertitel“, sagt Thompson. „Das ist eine Last für jeden einzelnen, und viele Trainer mussten sie tragen.“

Erst Jürgen Klopp hat Liverpool von dieser Last befreit. Als er 2015 ankommt, ist der gefallene Riese schon wieder auf dem Weg zur Wiederauferstehung. Ein Jahr zuvor haben die Reds unter Brendan Rodgers den Meistertitel knapp und auf tragische Art und Weise verpasst. Die Dominanz des großen Rivalen Manchester United ist gerade zu Ende, und an der Spitze des englischen Fußballs gibt es wieder eine Art Vakuum. Mit einer neuen, jungen Generation einheimischer Spieler ist es damals durchaus denkbar, dass Liverpool diesen Vakuum füllen könnte.

Nur ist diese schreckliche Last – der fehlende Titel – immer noch da. Rodgers, aber auch viele seiner Vorgänger, sind unter ihr zusammengebrochen. Der ungeheure Druck, diesen mythischen 19. Titel zu liefern, legt auch die besten Liverpool-Mannschaften lahm, wenn es wirklich darauf ankommt.





Trotz Abstandsregeln. Die Liverpool-Fans feiern am Donnerstagabend den ersten Meistertitel nach 30 Jahren. Foto: AFP





Klopp hat das alles geändert – mit seiner taktischen Brillanz, mit dem nötigen Geld, aber vor allem mit der Stärke seiner Persönlichkeit und seiner Führung.

So teuer sie auch waren, wurden Spieler wie Virgil van Dijk oder Mo Salah erst unter Klopp zu Weltstars. Gleichzeitig zeigte er dem zynisch gewordenen englischen Fußball, dass man aus den eigenen Jugendspielern Superstars machen konnte. Unter ihm übertrafen britische Spieler wie Andy Robertson, Trent Alexander-Arnold oder Jordan Henderson jegliche Erwartungen.

„Dieser Titel wäre ohne den Trainer nicht möglich gewesen“, sagte Mannschaftskapitän Henderson am Donnerstag. „Bei allem Respekt vor den anderen Trainern: Vom ersten Tag, als er hier ankam hat er alles geändert.“ Klopp sei ein Anführer und ein großartiger Mensch, ein Freund für die Spieler, könne aber auch „schonungslos“ sein. „Wir alle folgen ihm, wir alle glauben an ihn und er hat uns bis hierher geführt.“

Die Fans sind für Klopp nicht nur eine gesichtslose Masse

Nicht nur die Spieler hat Klopp aber für sich gewonnen. Auch die Presse hat er mit seinen lustigen Sprüchen, seiner direkten Art und seinem Respekt vor ihrer Arbeit verzaubert. Einmal, bei der jährlichen Gala-Dinner der Sportjournalisten, mussten sowohl Klopp als auch sein Kollege Pep Guardiola eine Rede halten. Klopp sprach als Erster, und als Guardiola danach ans Mikrofon kam, schaute er sein Publikum hoffnungslos an. „Was soll ich danach jetzt noch sagen?“, fragte er.

Vor allem sind es aber die Fans, die sich in Klopp verliebt haben. „We Believe“ lautet die einfache Botschaft auf einem der zahlreichen Klopp-Banner in der Liverpooler-Kurve. Auf dem Platz hat Klopp zwar neuen Schwung gebracht. Noch wichtiger war es aber, dass er den Anhängern ihren Glauben zurückgab.

Schon früh in seiner Amtszeit erkennt Klopp den Unterschied zwischen deutschen und englischen Fans.

Die Deutschen, sagt er, hören von der ersten bis zur 90. Minute nie auf zu singen – egal, was auf dem Platz passiert. In England hingegen sei die Stimmung viel mehr vom Spielgeschehen abhängig. Am Anfang hadert er damit. Wenige Wochen nach seiner Ankunft ist Klopp nach einer Niederlage gegen Crystal Palace entsetzt, weil viele Fans schon vor dem Schlusspfiff das Stadion verlassen. Was in England relativ normal ist, war für den Deutschen schlicht unfassbar.

„Ich fühlte mich alleingelassen“, sagte er diese Woche mit Rückblick auf dieses Spiel. „Ich musste an dem Abend ein Zeichen setzen, dass sich das ändern muss, dass auch die Fans sich ändern könnten. Es war nicht geplant, aber in diesem Moment rückten wir alle enger zusammen.“

Seitdem verlässt kaum ein Liverpool Fan vor Abpfiff das Stadion, und Klopp hat mittlerweile den deutschen Brauch etabliert, dass die Profis sich nach jedem Spiel an die Fans wenden und ihnen applaudieren.

Video 00:27 Min. Nach 30 Jahren: Liverpool englischer Meister

Zudem hat er gezeigt, dass er die Anhänger nicht nur als gesichtslose Masse wahrnimmt, sondern als Menschen. Mehr als jeder andere Trainer schafft er es, den Fans aus dem Herzen sprechen – auch wenn es nicht um Fußball geht. Am vergangenen Sonntag etwa kritisiert er nicht zum ersten Mal das Handeln der konservativen Regierung in der Pandemie. In der linken Stadt Liverpool kommt das gut an.

Vor allem aber im Stadion hat Klopp gelernt, die Leidenschaft der Liverpool-Fans für sich zu nutzen. Das englische Publikum mag launischer sein als das deutsche, dafür ist es aber umso magischer, wenn es tatsächlich in Gang kommt. Gerade an der Anfield Road kann sich in bestimmten Situationen eine wahnsinnige Energie entfalten, vor der auch die größten Mannschaften zurückschrecken. Das sah man nicht zuletzt vor einem Jahr bei der dramatischen Aufholjagd gegen Barcelona im Halbfinale der Champions League.

Nach jenem Spiel schreibt Klopp für „The Player’s Tribune“ einen Artikel, in dem er über Rückschläge philosophiert. „Ich glaube, dass es im Fußball zu 98 Prozent darum geht, mit dem Scheitern umzugehen, und trotzdem zu lächeln und Freude im nächsten Spiel zu finden.“

Genau das hat er in den letzten fünf Jahren beim FC Liverpool gemacht. Bei all den magischen Nächten in der Champions League waren die letzten 30 Jahren vor allem von Rückschlägen geprägt: von trügerischen Hoffnungsschimmern, von dem langen Schatten der Hillsborough-Tragödie und von den immer wieder verlorenen Kämpfen um den Meistertitel. Jürgen Klopp hat das alles überwunden. Und in Liverpool wird jetzt wieder gelächelt.