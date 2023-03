Erster Sieg gegen München in der Euroleague Alba Berlin holt sich Schwung und Selbstvertrauen

Maodo Lo legte sich seinen Gegenspieler zurecht. Nick Weiler-Babb kennt Alba Berlins Spielmacher aus vielen Duellen sowie aus der deutschen Nationalmannschaft und rechnete mit einem Dreier. Doch Lo sprintete Richtung Korb, zog zwei Münchner auf sich – und passte auf den freistehenden Yanni Wetzell. Durch einen Korb eine Sekunde vor Schluss gewann Alba das Spiel gegen den Rivalen Bayern München mit 76:75 – zum ersten Mal im siebten Euroleague-Duell.

Tabellarisch bedeutet das Resultat für die beiden deutschen Teilnehmer nicht viel. Alba verbessert sich mit dem achten Sieg der Saison zwar auf den vorletzten Rang, hat aber ebenso keine Chancen mehr auf die Play-offs wie die nur unwesentlich besser platzierten Münchner.

Doch für die mentale Verfassung der Berliner war der Erfolg enorm wichtig. Zuletzt hatte Alba im Pokalhalbfinale sowie in der Liga gegen die Bayern verloren und allgemein schleppt sich das Team seit Wochen durch ein Tal. „Die Spiele gegen München sind immer sehr knapp“, sagte Lo. „Heute war es nur ein Punkt Unterschied und ich bin erleichtert, dass wir gewonnen haben.“

Viel Zeit, um sich über den Sieg zu freuen, hat Alba allerdings nicht. Aus München ging es gleich weiter nach Ludwigsburg, wo am Sonntag (18 Uhr, Magentasport) das nächste Bundesliga-Spiel ansteht. „Nach den Siegen gegen den MBC und Bayern wollen wir auch das dritte Auswärtsspiel in dieser Woche gewinnen“, sagte Malte Delow. „In der BBL ist es für uns sehr wichtig, möglichst keine Spiele mehr zu verlieren, um den Anschluss an Bonn und die Tabellenspitze zu behalten. Wir müssen noch einmal alle Kräfte mobilisieren.“

