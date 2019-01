Zuschauerrekord nach der Vorrunde

Die Organisatoren der WM in Deutschland und Dänemark sind mit den Zuschauerzahlen bei den Vorrundenspielen sehr zufrieden. „Wir atten hier in Berlin 171.000 Zuschauer. Das ist die Zahl, die sich aus den Besuchern der Einzelspiele zusammensetzt“, sagte Mark Schober, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Handballbundes (DHB) am Freitag. Allerdings wurden Tageskarten gekauf und so wurden manche Zuschauer quasi doppelt oder dreifach gezählt in dieser Statistik. Das ist allerdings Usus bei Hallensportarten