Hertha BSC und das Auswärtsspiel bei Schalke 04 Der Abstiegskampf spitzt sich zu

Gleich nach der Niederlage gegen Leipzig zogen die dunklen Ahnungen wieder auf. Sei ja klar, dass Schalke und Stuttgart tags darauf ihre Spiele gewinnen würden, unkten einige Fans. Und dass Hertha BSC am Ende des Wochenendes den letzten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga belegen werde. Von wegen österliche Auferstehung!

Ganz so schlimm kam es dann doch nicht: Stuttgart gewann zwar in Bochum und verdrängte Hertha vom Relegationsrang. Schalke aber verlor bei der TSG Hoffenheim. Es war eine beinahe salomonische Antwort auf eine fast schon philosophische Frage: Denn wäre es wirklich so schlimm gewesen, wenn Stuttgart und Schalke gewonnen, dafür zugleich Bochum und die TSG verloren hätten?

Hertha wäre zwar auf den letzten Platz zurückgefallen, der erste Nichtabstiegsplatz aber weiterhin in Schlagdistanz geblieben. Während im anderen Fall Hertha, realistisch betrachtet, mit Schalke und Stuttgart nur noch um den Relegationsrang gekämpft hätte. Lieber den Spatz in der Hand oder die Taube auf dem Dach? Das war hier die Frage.

Der Abstiegskampf ist immer auch ein theoretisches Gedankenspiel: Was wäre wenn …? Wer sollte …? Wer müsste …? Wer dürfte …? Und der anstehende Spieltag, der siebtletzte der Saison, ist für solche Gedankenspiele bestens geeignet. Die vier Mannschaften auf den Plätzen 13 bis 16 treffen allesamt auf Teams aus den Top vier der Liga, müssten unter normalen Umständen also ohne Punkte bleiben.

So könnte Hertha spielen Christensen – Uremovic, Kempf, Dardai – Richter, Tousart, Cigerci, Boateng, Plattenhardt – Ngankam (Kanga), Lukebakio.

Schöne Aussichten für Schalke, den Tabellenletzten, und Hertha, den Vorletzten, die vor vergleichsweise leichten Aufgaben stehen: Sie treffen nämlich am Freitagabend (20.30 Uhr, live bei Dazn) in Gelsenkirchen im direkten Duell aufeinander. Mehr Existenzkampf geht nicht. „Wir wissen, dass das Spiel was Besonderes ist“, sagt Schalkes Trainer Thomas Reis.

Beide Teams rechnen sich etwas aus, beide tun das wohl zurecht. Hertha darf bei der schwächsten Heimmannschaft der Liga (nur dreizehn Punkte) antreten. Die Schalker empfangen das schlechteste Auswärtsteam (nur fünf Punkte). Zudem haben sie drei ihrer vier Saisonsiege gegen direkte Konkurrenten geholt, den vorerst letzten Anfang März gegen den VfL Bochum. Auch da war Schalke Letzter, spielte gegen den Vorletzten und gewann.

Hertha hat das leichteste Programm

Und Hertha? Die Berliner haben in diesem Jahr in den direkten Duellen mit der Konkurrenz in Bochum verloren und auf denkbar deprimierende Art bei der TSG Hoffenheim – als sie das oft beschworene Momentum trotz günstiger Voraussetzungen nicht auf ihre Seite zu ziehen vermochten.

Deshalb sind die Hoffenheimer jetzt ein gutes Beispiel dafür, wie schnell sich die Dinge im Abstiegskampf drehen können. Vor dem Spiel gegen Hertha schienen sie dem Untergang geweiht. Scheinbar unaufhaltsam taumelten sie dem Abstieg entgegen – bis Hertha die TSG zurück ins Leben holte. Es folgten zwei weitere Siege, so dass die Hoffenheimer jetzt aus dem Gröbsten raus sind. Zumindest für den Moment.

2 Mal kam es in dieser Saison bereits zum Duell Letzter gegen Vorletzter. Einmal gewann der Letzte, einmal der Vorletzte.

Doch auch für Hertha könnte sich die Niederlage in Sinsheim als heilsamer Schock erwiesen haben. Anschließend holte die Mannschaft nach acht Auswärtsniederlagen nacheinander erstmals wieder einen Punkt auf fremdem Platz (1:1 in Freiburg). Und gegen Leipzig am Osterwochenende wehrte sie sich zumindest mit abstiegskampfwürdiger Leidenschaft.

„Man hat in den letzten beiden Spielen gespürt, dass wir komplett da sind, dass wir die Situation annehmen“, sagt Sandro Schwarz. Aber gute B-Noten reichen laut Herthas Trainer jetzt nicht mehr: „Uns ist auch bewusst, dass es um das Ergebnis geht.“

In der finalen Phase der Saison werden sich die Dinge nun zwangsläufig weiter zuspitzen. Schalkes Torhüter Ralf Fährmann hat das Duell gegen Hertha sogar zu einem Endspiel für sein Team erklärt. Angesichts des anspruchsvollen Restprogramms ist Schalke am Freitag fast schon zum Siegen verdammt.

Die Nerven spielen jetzt auch mit, und vielleicht hilft es Hertha, dass sie bei Schalke noch ein bisschen mehr flattern. „Es ist wichtig, die Emotionalität im Griff zu haben, dort nicht zu überdrehen, sich nicht anstecken zu lassen von der hitzigen Atmosphäre und der Tabellenkonstellation“, sagt Trainer Schwarz. Andererseits brauche es in solchen Spielen auch eine Grundemotionalität. „Wenn wir denken, wir werden alles fußballerisch lösen, wird es relativ schwierig werden.“

Auf dem Papier hat Hertha einen qualitativ deutlich besser besetzten Kader als Schalke. In der Realität aber macht das gerade mal einen Punkt und einen Tabellenplatz aus.

Auf dem Papier hat Hertha von allen sechs Teams im unteren Tabellendrittel auch das leichteste Restprogramm. Die durchschnittliche Platzierung der nächsten sieben Gegner bis zum Saisonende liegt bei 11,7. Bei der TSG Hoffenheim beträgt der Wert 7,4, bei Schalke 7,6. Die Berliner treffen zudem nur noch auf zwei Mannschaften (Bayern und Wolfsburg) aus der oberen Tabellenhälfte. Hoffenheim und Schalke hingegen noch auf je fünf.

Jenz kehrt bei Schalke zurück

Selbst wenn Schalkes Trainer Reis nicht von einem Finale gegen Hertha sprechen will: Er ahnt zumindest, dass eine Niederlage vorentscheidenden Charakter im Kampf gegen den Abstieg haben könnte. Aber auch Sandro Schwarz blickt dem Spiel mit einer Mischung aus Anspannung und Vorfreude entgegen, sieht „eine Riesenchance, die in diesem Spiel steckt“. Der Gewinner springt zumindest für eine Nacht auf den Relegationsplatz. „Wer da keine Lust hat …“, sagt Reis. „Das muss einfach Laune machen.“

Zur Verbesserung seiner Laune trägt auch bei, dass er gegen Hertha erstmals wieder auf Moritz Jenz zurückgreifen kann. Der Innenverteidiger, im Winter von Celtic Glasgow gekommen, hat zuletzt zweimal verletzungsbedingt gefehlt. Beide Spiele gingen verloren. Mit dem gebürtigen Berliner Jenz, der die Abwehr deutlich stabilisiert hat, sind die Schalker hingegen noch ungeschlagen.

Sandro Schwarz muss noch die Fragen beantworten, ob Marco Richter für den früheren Schalker Jonjoe Kenny in die Startelf zurückkehrt und wer neben Dodi Lukebakio den zweiten Platz im Sturm besetzen soll: Jessic Ngankam oder Wilfried Kanga, der zuletzt zweimal von Beginn an spielen durfte?

Ngankam taugt aus Schwarz‘ Sicht womöglich eher als Joker. Das hat er zuletzt in Freiburg gezeigt, als er nach seiner Einwechslung den Ausgleich zum 1:1-Endstand erzielte.

Das hat er auch schon im Mai 2021 bewiesen, beim bisher letzten Gastspiel Herthas in Gelsenkirchen. Nach einer guten Stunde wurde Ngankam damals beim Stand von 1:1 eingewechselt, eine Viertelstunde vor Schluss erzielte er das 2:1, das auch deshalb zum Sieg reichte, weil die Schalker in der Nachspielzeit zweimal nur den Pfosten trafen.

Der FC Schalke war damals übrigens Tabellenletzter.