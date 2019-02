Empfinden Sie Tradition als Last oder Gewinn?

Tradition ist beides. Sie kann für die DNA eines Klubs und das eigene Selbstverständnis wichtig sein. Aber sie kann auch eine Belastung sein, wenn man nur in der Vergangenheit lebt. Man muss sich mit dem Hier und Jetzt beschäftigen – ohne zu vergessen, wo man herkommt. Das ist schon die Herausforderung. Aber die Frage ist auch: Wie definiere ich Tradition?

Was meinen Sie damit?

Der VfL Wolfsburg zum Beispiel ist drei Jahre älter als der 1. FC Köln. Aber wenn ich Sie frage, ob der VfL ein Traditionsverein ist, würden Sie sagen: Nein, ist ein Retortenklub. Und der 1. FC Köln? Ist streng genommen auch ein Retortenklub! Da haben 1948 zwei Klubs mit dem klaren Ziel fusioniert, ihre Kräfte zu bündeln.

Als Manager haben Sie bei Alemannia Aachen angefangen, einem anderen Traditionsverein. Was haben Sie von dort mitgenommen für Ihre Arbeit in Wolfsburg?

Man nimmt von jeder Station etwas mit. Aber Aachen war schon speziell. Als ich da angefangen habe, gab’s nichts. Nur ein Büro, einen Rechner, auf dem nichts drauf war, und drei Mitarbeiter. Für mich war das eine Art Trainee-Programm. Ich wollte herausfinden, ob ich dieser Aufgabe auf Dauer gewachsen bin, und habe quasi im Schnelldurchlauf die Funktionärslaufbahn kennengelernt. Aber ich bin auch für jede neue Erfahrung dankbar. Weil man neue Impulse bekommt, sich anpassen muss. Das macht ja auch das Leben aus, dass man sich irgendwie weiterentwickelt, nicht an einem Ort stehen bleibt, Neues einfließen lässt und seine eigenen Einstellungen noch mal hinterfragt und unter Umständen neu justiert.

Was ist die wichtigste Qualifikation, die man als Fußballmanager benötigt?

Es gibt ja gar keine. Fußballklubs sind die einzigen mittelständischen Unternehmen, die von Leuten ohne jegliche Qualifikation geführt werden. Das ist ungewöhnlich, aber es ist so. Es gibt da keine qualifizierte Ausbildung.

Aber irgendwas müssen Sie doch können?

(Lacht) Zuhören sollte man können. Nur so bekomme ich ja von anderen Menschen Dinge heraus: indem ich ihnen zuhöre und darüber nachdenke, warum sie das erzählen. Man braucht eine gewisse Empathie und sollte nicht glauben, dass man die Menschen alle bekehren muss.

Gibt es etwas, das Sie extrem nervt an diesem Business?

Ich glaube, dass wir in vielerlei Hinsicht viel zu aufgeregt sind.

Wen meinen Sie da?

Alle. Die ganze Branche.

Stehen Sie denn eigentlich gerne in der Öffentlichkeit?

Nein. Ich bediene die Öffentlichkeit, weil ich muss, weil wir ein öffentliches Produkt sind. Aber das mache ich nicht für mich, sondern für den Klub. Ich selbst brauche das nicht.

Alles, was Sie sagen, kann am nächsten Tag in der Zeitung stehen. Gibt Ihnen das ein Gefühl von Macht?

Eher Ohnmacht. (Überlegt) Nein, weiß ich nicht. Ich bin nicht völlig uneitel. Es ist aber nicht so, dass ich mir vor einem solchen Gespräch genau überlege, welche Schlagzeile ich produzieren will.

Finden Sie es in Ihrer Position zulässig, auch mal die Unwahrheit zu sagen?

Moralisch? Nein. Andererseits hat man ja oft auch keinen Spielraum mehr. Wenn ich in einer Krise sage, dass wir zum Trainer stehen, wird daraus gemacht: Das sind die berühmten letzten Worte. Wenn ich antworte, wir machen uns Gedanken, heißt es: Ein Treuebekenntnis sieht anders aus. In bestimmten Situationen können Sie machen, was Sie wollen – es wird immer gegen Sie gedreht. Dass man unter solchen Voraussetzungen versucht, sich selber ein bisschen zu schützen, kann ich nachvollziehen. Ich finde das aber nicht richtig und würde es auch nicht machen. (Überlegt) Aber es kann Situationen geben, wo man zumindest nicht die gesamte Breite der Wahrheit sagt oder Dinge ausspart. Bewusst etwas Falsches von sich zu geben, halte ich aber für grenzwertig.