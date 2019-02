Sie haben gesagt, dass Sie auch mal für linke Positionen stehen. Welche sind das?

In der Regel bin ich politisch nicht aktiv. Offiziell zumindest nicht. Wobei ich glaube, dass jeder Mensch mit seinem Handeln und Tun politisch agiert. Aber es dürfte ja bekannt sein, dass ich eher dem Allgemeinwohl zugeneigt bin als den Interessen der Eliten.

Mannschaftssportler eben.

Es gibt ja Gründe, warum man beim Mannschaftssport landet. Es liegt auch ein bisschen an der Sozialisierung, die man erfahren hat. Ich komme aus einer klassischen Arbeiterfamilie und war auf einem Gymnasium, das eher dem linken Spektrum zugeordnet wurde. Heute ist das alles anders. Die klassische Aufteilung gibt so nicht mehr.

Wenn Sie das Drehbuch für die nächsten zehn Jahre Bundesliga schreiben dürften, wie würde das aussehen?

Dann wäre die Bundesliga ein ernstzunehmender Wettbewerb in allen Bereichen der Tabelle: um die Meisterschaft, um die internationalen Plätze und auch um den Klassenerhalt. Wenn der Wettbewerb vorhersehbar ist, wenn immer schon klar ist, dass Bayern im März Meister wird, werden uns die Leute irgendwann den Rücken zukehren und sich anderen Dingen zuwenden. Deshalb wünsche ich mir einen Wettbewerb, wie er aktuell stattfindet: dass nämlich ernsthaft um die Meisterschaft gespielt wird und zwar nicht nur von zwei Klubs, sondern idealerweise sogar von mehreren.

Das heißt: Serienmeister VfL Wolfsburg wäre für Sie auch ein Horror?

Eine Vorherrschaft, die zementiert wäre, ist immer schlecht. Egal, welche Mannschaft es ist.

In den vergangenen Wochen haben viele für Handball geschwärmt.

Ich habe auch verfolgt, was die Jungs gemacht haben. Ich mag den Sport vom Grundsatz her. Mein Vater hat Handball gespielt, mein Onkel war B-Nationalspieler, mein Bruder war, glaube ich, der letzte deutsche Feldhandballmeister. Und eigentlich sollte ich auch Handball spielen.

Als Torhüter?

Um Gottes willen. Handballtorhüter sind verrückt. Ich finde es bewundernswert, wie die sich bewegen, was die alles auf sich einprasseln lassen und wie sie damit umgehen. Aber das wäre nicht mein Ding gewesen.

Könnte Handball dem Fußball gefährlich werden?

Nein, das glaube ich nicht. Aber ich bin sehr gespannt, wie sehr das Einzelereignis WM Niederschlag findet in der Liga. Ich würde mir sehr wünschen, dass neben dem Fußball auch andere Sportarten vermehrt in der Öffentlichkeit stattfinden. Am Ende würden auch wir davon profitieren, weil es nicht gut ist, wenn der Fußball alles dominiert und auch noch das 85. Regionalligaspiel im Fernsehen übertragen wird. Es wäre besser, wenn da auch andere Sportarten stattfinden – weil es den Zugang zum Sport im Allgemeinen vereinfacht.

Herr Schmadtke, haben Sie noch einen beruflichen Traum?

(Überlegt lange) Ganz am Ende würde ich schon gerne einen Titel gewinnen. Wobei ich glaube, dass das schwierig wird. Zumindest wenn ich mich weiterhin in der Kategorie Klubs bewegen werde, in der ich mich bis jetzt bewegt habe.

Mit Wolfsburg halten Sie das nicht für möglich?

Es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist deutlich schwieriger geworden. Im Pokal geht es. Aber in der Meisterschaft mit 34 Spieltagen? Wenn Sie sich die wirtschaftlichen Abstände anschauen? Da müsste schon sehr viel zusammenpassen.

Was braucht es dazu?

Vom Grundsatz her brauchen Sie eine stabile Fußballmannschaft und stabile wirtschaftliche Bedingungen. Dann können Sie versuchen, an dieser Mannschaft weiter zu basteln, bis sie Ihrem Ideal entspricht. Ob das dann reicht, Ihren Mitbewerber, der deutlich mehr Geld hat, hinter sich zu lassen? Schwierig.

Sind die wirtschaftlichen Bedingungen, die der VfL noch 2015 beim Pokalsieg hatte, inzwischen utopisch?

Sie sind anders. Aber ein Pokalsieg ist immer auch ein bisschen vom Losglück abhängig.

Trotzdem hatte der VfL mit de Bruyne, Perisic, Naldo, Luis Gustavo auch überragende Spieler.

Der VfL hat immer dann sehr erfolgreich gespielt, wenn er außerordentliche Spieler in seinen Reihen hatte. Das war bei der Meisterschaft so mit den beiden Stürmern Grafite und Edin Dzeko, die jede Fliege vom Pfosten geschossen haben. Die beiden alleine haben in dieser Saison 54 Tore geschossen. Andere Mannschaften wären froh, wenn sie das zusammen schaffen. Und im Pokalsiegerjahr war es ähnlich, mit Perisic, Naldo und de Bruyne, die extremst performt haben. Und um sie herum gab es noch ein in sich stabiles Gebilde, das diese Einzelkönner getragen hat.

Solche Spieler kosten halt.

Mittlerweile sind die Summen utopisch. Es wirkt ein bisschen wie ein virtuelles Spiel. Das ist kein reales Geld mehr. Irgendjemand wird das schon bezahlen, und dementsprechend wird auch damit umgegangen. Ich glaube, dass das auf Dauer zum Problem wird. Man darf sich nicht zu weit von der Realität entfernen, auch nicht mit diesen Summen. Da sind wir auf einem gefährlichen Weg. Wenn schon Spieler, bei deren Bewertung die Fantasie noch eine große Rolle spielt, 30, 40 ODER 50 Millionen kosten, wird es schwierig. Auch für die Spieler, die an solchen Zahlen gemessen werden.

Was kann man dagegen machen?

Wir müssen versuchen Spieler zu finden, die eine ähnliche Fantasie mit sich bringen, aber noch ein kleineres Preisschild umhängen haben. Das ist heute deutlich komplizierter. Als ich angefangen habe, war es schwierig, Informationen aus dem Ausland zu bekommen. Man musste sich schon da hinbewegen. Heute bin ich nur einen Klick von jeder Spielinformation entfernt, die ich brauche. Es gibt keinen Wettbewerbsvorteil mehr für den, der ein bisschen fleißiger ist.

War das der Grund, warum Sie früher oft Spieler geholt haben, die andere nicht entdeckt haben?

In Aachen war es mit Sicherheit so, dass wir mehr unterwegs waren als andere. Später in Hannover haben wir das eine oder andere Mal das Glück gehabt, dass wir uns in Märkte bewegt haben, die für andere noch nicht so interessant waren. Dadurch hatten wir einen kleinen Wettbewerbsvorteil.

Wie kompensieren Sie es, dass es diesen Vorteil nicht mehr gibt?

Indem wir möglichst früh eine Entscheidungsfindung herbeiführen. Das ist natürlich auch fehlerbehafteter als früher. Früher gab es Spieler, denen wir anderthalb Jahre gefolgt sind, um sie in den unterschiedlichsten Situationen kennenzulernen, um zu verstehen, wie sie reagieren, Um ein umfassendes Bild von ihnen zu bekommen. Das geht heute nicht mehr. Wenn jemand dreimal auf dem Spielberichtsbogen gestanden hat, kennt ihn jeder. Und wenn er zweimal auf dem Platz gestanden hat, ist er wegverpflichtet.