Leverkusen gegen Atalanta im Free-TV? So sehen Sie das Finale der Europa League im Fernsehen und Livestream

Nachdem die jahrelange Siegesserie des FC Bayern München in der Bundesliga gebrochen wurde, entscheidet sich diese Woche, ob Bayer 04 Leverkusen nach der Meisterschale auch noch den DFB- und den Europapokal holt – und damit das Triple. Bevor das Team von Xabi Alonso am Samstag in Berlin gegen Kaiserslautern spielt, geht es am Mittwochabend im Finale der Europa League gegen die italienische Mannschaft Atalanta Bergamo.

Nach 22 Jahren steht Leverkusen damit wieder in einem europäischen Finale. Für Atalanta ist es das erste Mal.

Das Spiel findet in der Dublin Arena in Irland statt. Die meisten deutschen Fußballfans werden die Partie an den heimischen Endgeräten verfolgen. Der Sender RTL hat sich die Übertragungsrechte der Europa League gesichert.

Leverkusen vs. Atalanta im TV und Livestream

Ab 20.15 Uhr läuft die Vorberichterstattung zum Europa-League-Finale auf RTL und beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ .

und beim kostenpflichtigen . Anstoß ist um 21 Uhr.

RTL+ ist ab 6,99 Euro pro Monat verfügbar.

Fußballübertragung in Deutschland: Niemand blickt mehr durch Die Bundesligarechte liegen bei Sky, DAZN und ARD/ZDF.

Der DFB-Pokal ist Sache von Sky und ARD/ZDF.

Die Champions League läuft bei DAZN, Amazon Prime Video – und das Finale im ZDF.

Die Europa League ist bei RTL zu sehen.

2023 gewann der FC Sevilla die Europa League, 2022 Eintracht Frankfurt. Leverkusen geht als Favorit in das diesjährige Europa-League-Endspiel. Für Atalanta wiederum ist es die letzte Chance in der aktuellen Saison, einen Titel zu gewinnen.

Schon am kommenden Samstag folgt das nächste Fußballevent. Im Berliner Olympiastadion trifft Leverkusen im DFB-Pokalfinale auf den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Weiter geht es eine Woche später mit dem Finale der Champions League am 1. Juni. Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Borussia Dortmund, das Team tritt gegen Real Madrid an. (TMA)