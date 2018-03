Pavel Gross wirkte an der Bande seiner Grizzlys für seine Verhältnisse geradezu stoisch. Er regte sich kaum auf, der Wolfsburger Trainer. Irgendwie schien der Coach am Sonntag in der Arena am Ostbahnhof schon früh gemerkt zu haben, dass an diesem Tage für seine Mannschaft in Berlin nichts zu holen war.

Tagesspiegel | Claus Vetter