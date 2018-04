Die Meister ruht sich nach dem 5:0 heute gegen Mannheim eine Woche lang aus und wartet auf seinen Finalgegner. In jedem Falle startet das Team von Don Jackson am Freitag in einer Woche mit einem Heimspiel in die Endspielserie. Es ist die dritte in Folge für die Münchner, die wahrscheinlich nichts gegen insgesamt sieben Duelle zwischen Berlin und Nürnberg einzuwenden hätten.