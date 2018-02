Schon am Mittwoch geht es in der DEL weiter und das gleich mit dem Topspiel zwischen den Eisbären und RB München - oder auch: Tabellendritter gegen Tabellenerster. Allerdings werden die Gäste dabei auf ihre Olympia-Fahrer verzichten und das sind ja immerhin sieben. „Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Wir Münchner haben die Nachricht bekommen, dass wir erst am Sonntag spielen müssen, das ist eine sehr gute Nachricht“, sagte Münchens Stürmer Dominik Kahun am Sonntag nach dem olympischen Finale. Bei den Eisbären ist Derartiges Stand jetzt nicht geplant, im Gegenteil - den Spielern soll in der Mercedes-Benz-Arena ein "Megaempfang" bereitet werden. Das letzte Wort ist hier aber sicher noch nicht gesprochen - zumindest was einen möglichen Einsatz der Herren Noebels, Hördler und Müller angeht.