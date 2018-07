Zwei Eisbären aus Edmonton

Defensiv sind sie ja gut aufgestellt, vorne sieht das weniger berauschend aus bei den Eisbären einen guten Monat vor dem Trainingsbeginn am 1. August. Und mit dem eigenen Nachwuchs ist das so eine Sache, da hat es bei Berlins bestem Eishockeyklub im vergangenen Jahrzehnt nicht ein Berliner Spieler geschafft, sich in der Offensive im Sturm durchzusetzen. So zog es zuletzt Sven Ziegler nach fünf Jahren Deutsche Eishockey-Liga (DEL) nach Straubing. Er war schon seit dem er 15 Jahre alt war, seit 2009, in Berlin. Zudem ging ja auch noch Nick Petersen und verließ den Klub in Richtung Klagenfurt.

Also suchte der Klub aus dem Lande des olympischen Silbermedaillengewinner in Übersee und vermeldet nun mit Brendan Ranford und Colin Smith zwei Zugänge für den Sturm. Für das deutsche Eishockey ist die Verpflichtung zweier hierzulande noch namenlose Angreifer eher zweitrangig, aber für die Eisbären ist sie vielleicht gut. Schließlich ist mit Nick Petersen ja ein zuverlässiger Torjäger gegangen und da brauchen sie Ersatz in Berlin. Und nebenbei fördern sie zwar nicht das Berliner Eishockey, sondern das in Edmonton: Beide Kanadier wurden dort geboren.

Der 26 Jahre alte Brendan Ranford spielte zuletzt für die San Antonio Radtage in der zweitklassigen American Hockey-League (AHL), ein Torjäger ist der Linksaußen nicht laut Statistik, ein Vorbereiter auch nicht – also wohl eher ein Defensivstürmer. Ranford spielte auch schon der National Hockey-League (NHL), allerdings lief er dort nur ein einziges Mal für die Dallas Stars auf. Auf genau ein NHL-Spiel kommt auch Colin Smith (25 Jahre) und zwar für die Colorado Avalanche. Auch er schoss in der AHL eher wenig Tore (zuletzt für Stockton Heat). Aber, man höre und staune, beide Spieler kennen sich gut aus ihrer gemeinsamen Zeit bei den Kamloops Blazers. Na, wenn das nichts heißt. So lässt sich dann Stéphane Richer, Sportdirektor der Eisbären, auch zitieren: „Brendan und Colin haben bereits zusammengespielt und kennen sich gut. Wir werden davon profitieren.“