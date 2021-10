Zwei Niederlagen für die Eisbärinnen

von Daniel Goldstein

Die Frauen der Eisbären Juniors Berlin unterlagen am vergangenen Wochenende zweimal dem ERC Ingolstadt. Während den Eisbärinnen beim 0:3 am Samstagabend kein Treffer gelang, konnte Thea Bartell beim 1:4 am Sonntag zwischenzeitlich in Überzahl am Ende des zweiten Drittels auf 1:3 verkürzen. Es war der erste Saisontreffer der 19-jährigen Weißwasseranerin.

Bei den Gastgeberinnen waren die elf Nationalspielerinnen tonangebend. Ingolstadts Kapitänin Tanja Eisenschmid bereitete genau wie ihre Schwester Nicola drei Treffer am Wochenende vor, Marie Delarbre und Jule Schiefer erzielten jeweils zwei Tore.

Trotz der punktlosen Heimreise und des Abrutschens auf Rang 5 in der DFEL-Tabelle waren die Berlinerinnen hinterher keineswegs unzufrieden.

"Wir waren in beiden Spielen auf Augenhöhe mit Ingolstadt“, sagte Co-Trainerin Kathrin Fring nach der Partie am Sonntag. „Am Ende hat ihre Erfahrung den Ausschlag gegeben. Die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung war auch nicht so in unserem Sinn..."

Am kommenden Wochenende gastieren die Eisbären Juniors zweimal (16.10., 19:30 Uhr/17.10./11:45 Uhr) bei den Mad Dogs Mannheim, die derzeit auf Rang zwei hinter dem verlustpunktfreien Titelverteidiger ESC Planegg rangieren.