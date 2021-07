An der Daugava – Ein Eishockey-WM-Tagebuch VI

Aufgezeichnet von Daniel Goldstein

Der 25-jährige Jonas Müller ist ein Berliner Eigengewächs. Er stammt aus Karlshorst im Südosten der Stadt, durchlief alle Nachwuchsstationen bei den Eisbären Juniors und spielte in der Saison 2013/14 schon seine ersten Partien in der DEL-Mannschaft der Eisbären. Im Nationalteam debütierte er 2015. Bei den Olympischen Spielen 2018 erzielte er im Finale gegen die Olympischen Athleten Russlands einen Treffer und gewann in Pyeongchang die Silbermedaille. Im gleichen Jahr spielte er seine erste Weltmeisterschaft und ist jetzt nach dem Gewinn seiner ersten Meisterschaft zum dritten Mal bei einer WM dabei. Wir haben ihn am Freitag nach dem Training in seinem Hotelzimmer erreicht.

Letztes Spiel

"Das Spiel gestern hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Es war, glaube ich, ein bisschen durchwachsen von unserer Seite aus. Also wir hatten Phasen dabei, in denen wir nicht so gut gespielt haben, aber uns dann auch wieder gefunden haben. Aber gerade im letzten Drittel haben wir noch mal richtig Gas gegeben und ich glaub, dass man auch gesehen hat, dass wir es irgendwie noch gewinnen wollten. Wir sind von Drittel zu Drittel besser geworden und haben auch defensiv dann weniger zugelassen.

Als Noebi (Marcel Noebels) angelaufen ist zum entscheidenden Penalty hat mich Wagsche, also Fabio Wagner, neben mir gefragt, was er denn machen wird; ich meinte nur, dass er auf jeden Fall auf die Rückhand gehen wird. Das war das einzige, was ich sagen konnte, weil das sein Ding ist. Dass er dann da den One-Hander auspackt war natürlich unglaublich. Was soll man dazu noch sagen…?! Ich glaube halb Deutschland ist da ausgerastet und wir ja auch, wir konnten das selber nicht glauben. Das war schon ein richtig guter Move von Noebi."

Nächstes Spiel

"Es kann schon gut sein, dass die Spielsysteme von uns und Finnland ziemlich ähnlich sind. Das erste Spiel gegen Finnland war auf jeden Fall ein enges Spiel und ich glaube, dass es auch diesmal wieder sehr knapp zugehen wird. Am Ende wird es drauf ankommen, wer die Chancen nutzt und wer nicht. Fakt ist, wir werden uns vor dem Spiel im Video ganz genau anschauen, was die Finnen im letzten Spiel gut gemacht haben und was wir gut gemacht haben und werden dementsprechend dann reagieren.

Mir persönlich ist eigentlich immer egal, welcher Spieler dann da auf dem Eis steht, gegen wen ich spiele. Ich werde wieder versuchen, die Zweikämpfe zu gewinnen und gute Pässe zu spielen, damit wir aus dem eigenen Drittel rauskommen und nach vorne spielen können."

Kulinarisches Highlight

"Ihr habt ja hier an dieser Stelle schon öfter gelesen, dass es beim Essen oft sehr ähnliche Sachen gibt. Ich muss zugeben, dass ich mir deshalb auch manchmal schon was ins Hotel bestellt habe.

Natürlich gab's auch heute nach dem Training wieder ein Eis vom Coach. Worüber ich mich aber letztens irgendwann mal richtig gefreut habe, das waren Gummibären. Da stand mal so ne ganze Kiste unten in unserem Gruppenraum mit vielen Süßigkeiten. Ich weiß gar nicht, ob die von einem Sponsor waren oder was. Jedenfalls hab ich mich da mit Gummibären eingedeckt. Ganz ohne Süßkram halte ich es nicht drei Wochen aus..."

Auf dem Zimmer

"Also ich habe hier einen echt guten Ausblick auf einen Park und eine Kirche aus meinem Hotelzimmer. Ist schon schade, dass wir nicht raus dürfen. Natürlich hab ich Playstation gespielt und Fernsehen geguckt. Besonders gefallen hat mir diese Serie LOL mit den vielen Comedians. Kurt Krömer war da dabei oder Teddy Teclebrhan zum Beispiel. Das war lustig. Von Teddy ist ja auch unser Torsong: Deutschland bleibt stabil. Weiß gar nicht, wer den ausgesucht hat. Glaub der Nowi (Marco Nowak). Er ist ja auch unser Kabinen-DJ. Der legt echt immer einen guten bunten Mix auf..."

Gedanke des Tages

"Nach drei Wochen WM hier in Riga und vor allem im Hotel und der Eishalle freue ich mich natürlich brutal auf zu Hause. Also eigentlich war es nicht so schlimm hier, ich bin weit vom Lagerkoller entfernt. Ich freue mich aber auf meine Freundin und auf Berlin. Ich habe ja mitbekommen, dass das Wetter gut ist und man jetzt auch wieder in Restaurants draußen sitzen kann und was essen kann. Einfach mal wieder was zu erleben außerhalb vom Eishockey, das wird schon cool."

Dieser Tagebucheintrag wurde von Jonas Müller zusammen mit Daniel Goldstein aufgeschrieben. Fragen zum Tagebuch-Eintrag oder zur Eishockey-WM könnt Ihr uns gerne über Twitter stellen: www.twitter.com/tspsport.