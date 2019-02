Wende beim Thema Fanbogen -

BSR und Deutsche Bahn bieten Hilfe an

Der Treffpunkt der Eisbären-Fans an der Mercedes-Benz-Arena muss bekanntlich Baucontainern weichen. Aber es erscheint nun möglich, dass der Fanbogen an anderer Stelle weiter existieren kann. Die BSR und die Deutsche Bahn haben Hilfe angeboten, was die Zukunft betrifft. Es wird nach Möglichkeiten gesucht, wo und ob das Quartier an andere Stelle weiter existieren kann. Am Mittwoch wird dies auch Thema beim Fanstammtisch sein."Ich bin bin vorsichtig optimistisch", sagt Axel Hoppe vom Förderverein Fanbogen e.V . Eine Abordung der Eisbären wird in Kürze auch zur Zentrale nach Los Angeles fahren, dort wird das Thema Fanbogen auch zur Sprache kommen.