+++ Hördler nur noch Eisbär +++ Was macht eigentlich Clement Jodoin +++ Münchens Danny aus den Birken wusste schon vorher: "Wir gewinnen" +++ Nach 5:4 in Fischtown wieder Neunter +++ Spielt Bremerhaven bald in der AHL? +++ Nach 4:6 in Nürnberg nur noch Zehnter +++ Constantin Braun gibt Comeback bei den Eisbären +++ Aubry hat's am Knie, Richmond fehlt länger +++ RB München im CHL-Finale +++