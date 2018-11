Was soll man dazu sagen?

Tatsächlich war das eine wirklich ordentliche Leistung der Eisbären in München. Letztlich haben sie zwei Tore kassiert, die sie so nicht jeden Tag schlucken müssen. Dazu ist Danny aus den Birken bei München derzeit in Topform und wenn das Glück dann auch nicht unbedingt mitspielt, dann reicht es eben nicht für Punkte. Aber so ist es manchmal: In Bremerhaven spielen die Eisbären schlecht und gewinnen, heute spielen sie gut und können nichts mit nach Hause nehmen.