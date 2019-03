Vor dem ersten Spiel am Mittwoch beim Meister haben wir mit Florian Kettemer gesprochen - mit wem auch sonst. Der Verteidiger holte in den vergangenen drei Jahren jeweils den Titel mit München. Und das hat er uns erzählt:

Über den "Ausgerechnet"-Faktor...

"Ich hatte sowieso im Gefühl, dass es München wird. Aber jetzt wo wir neuen Spaß am Eishockey gefunden haben, schauen wir nicht so drauf, wer gegen uns spielt. Und ich persönlich denke nicht so viel nach über früher."

Über Verbindungen zu seinem alten Klub...

"Hin und wieder habe ich noch Kontakt zu Yannic Seidenberg. Aber gerade nicht. Da herrscht Totenstille, wie sehen uns dann ja auf dem Eis."

Über den neuen Spielrhythmus im Viertelfinale...

„In den Play-offs verliere ich das Zeitgefühl, weil ich immer nur auf’s nächste Spiel schaue. Vielleicht kommt durch die Pausen nach Spiel 3 und 5 noch mal ein neuer Aspekt hinzu.“

Über das, was die Fans erwarten dürfen...

„Je besser der Gegner, desto besser das Eishockey.“

Über die Chancen der Eisbären...

„Jeder weiß, es war keine gute Saison von uns. Aber die Karten werden jetzt neu gemischt. Und wir wollen Deutscher Meister werden.“