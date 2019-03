Marcel Noebels, was erwarten Sie am Sonntag von den Münchnern?

Wir können erwarten, dass die Sonntag so aus der Kabine kommen, wie wir am Freitag aus der Kabine gekommen sind.



Was hat bei den Eisbären im Spiel zwei besser funktioniert als bei München?

Einiges. Ich glaube, das Powerplay hat wieder ganz gut funktioniert und auch unsere Unterzahl war gut. Unsere Special Teams waren am Freitag besser als die Special Teams von München.



Was war der Schlüssel zum Sieg in Spiel zwei?

München hat sehr viel körperlich von uns mitbekommen am Freitag. Ich glaube wir können erwarten, dass uns das gleiche am Sonntag in München passiert.



Worauf kommt es am Sonntag an?

Die Münchner werden in den ersten Minuten wieder Druck machen. So wie am Freitag. Das müssen wir überstehen und dann unsere Chancen nutzen.