Was wird aus Jamie MacQueen?

Mit 36 Punkten und 21 Toren ist Jamie MacQueen der Topscorer der Berliner in dieser Saison. Gerade im Powerplay ist er mit seiner Schussstärke ein wesentlicher Faktor bei den Eisbären. Elfmal hat er in Überzahl schon getroffen. Lässt man so einen Spieler freiwillig ziehen? Eigentlich nicht. Aber die Gerüchteküche brodelt und ein Abgang zum Saisonende scheint möglich. MacQueens neuer Klub könnten die Kölner Haie seien, also der Gegner am Freitag. Darauf angesprochen, sagte der Kanadier am Donnerstag nach dem Training. "Ich weiß es nicht." Und lächelte dabei. Mit dem 30-Jährigen würden die Berliner ähnlich wie vergangene Saison mit Nick Petersen wieder beträchtliche Offensivstärke abgeben. Wahr ist aber auch: MacQueen hat in der Defensivarbeit seine Schwächen, die Plus-Minus-Bilanz von -18 steht dafür exemplarisch. Keiner im Eisbären-Team hat hier einen schlechteren Wert. Den Berlinern reicht Schusskraft allein offenbar nicht, Köln lässt sich davon aber wohl nicht abschrecken. Wenn, ja wenn, denn an dem Gerücht tatsächlich etwas dran ist...