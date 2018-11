Fünf-Punkte-Wochenende

Das war heute eine deutlich bessere Vorstellung der Eisbären als noch am Donnerstag oder vor einer Woche in Augsburg. So könnte es in der Tabelle schon bald weiter nach vorne gehen. Morgen haben die Spieler frei, bevor es am Dienstag schon weitergeht mit einem Heimspiel gegen Straubing.