Der Kader für die kommende Saison nimmt so langsam Konturen an – zumindest in der Abwehr. Dort vergaben die Berliner nun die zweite Ausländerlizenz neu: Nach Ryan McKiernan verpflichteten sie den 28 Jahre alten John Ramage.

Der gebürtige Kanadier, der in St. Louis aufwuchs und für mehrere US-Nachwuchsauswahlteams auf dem Eis stand, wechselt vom AHL-Team Binghamton Devils, bei dem er in der vergangenen Saison in 74 Spielen 31 Scorerpunkte (12 Tore, 19 Assists) sammelte. Insgesamt kommt der Rechtsschütze auf 385 Einsätze in der AHL, zudem spielte er je einmal für die Calgary Flames und die Columbus Blue Jackets in der NHL.

„John Ramage ist ein harter Arbeiter mit Führungsqualitäten“, erklärte Sportdirektor Stéphane Richer in einer Mitteilung. „Er wird Stabilität in unsere Defensive bringen und kann außerdem den Puck sehr gut bewegen.“