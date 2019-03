Denn Bremerhaven siegt in der 100. Minute - also kurz vor Ende der zweiten Verlängerung - noch 4:3. Zur Erinnerung: Es stand im dritten Drittel schon mal 3:0 für Nürnberg... Damit fällt die Entscheidung in dieser Serie am Sonntag in Fischtown. Dann wissen auch die Eisbären, wer ihr Gegner im Viertelfinale wird.