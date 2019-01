+++ Serge Aubin in Zürich entlassen - kommt er nach Berlin +++ Auch Wolfsburg ist zu stark +++ Sheppard fehlt gegen Wolfsburg +++ Winter Game am Samstag in Köln +++ Nächstes 2:6 für die Eisbären, diesmal in Mannheim +++ Buchwieser krank, Fischbuch nur Zuschauer +++ Constantin Braun wieder im Training +++ Cüpper erneut verletzt +++