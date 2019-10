Leo Pföderl gab Saures und holt sich jetzt Süßes

Der Ex-Nürnberger hat beim alten Klub getroffen. Da die Eisbären vor dem nächsten Auswärtsspiel am Sonntag in Straubing nicht zurück nach Berlin reisen, hat Pföderl jetzt Ausgang in der alten Heimat. Das könnte zünftig werden.