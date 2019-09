Nächster Test

Nach dem munteren 5:4 gegen Pardubice am Freitag im Welli geht es heute bereits weiter für die Eisbären mit dem Test gegen die Grizzlys Wolfsburg und zwar in Halle an der Saale. Es ist der erste Test gegen einen Ligakonkurrenten, um 15 Uhr geht es los. Wer es nicht nach Halle schafft, wird dann dieser Stelle mit Infos zum Spiel versorgt.