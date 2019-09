In der neuen Saison soll alles ein bisschen anders laufen für die Eisbären Berlin. Und deswegen gab es am Freitagabend auch schon vor dem Beginn des Auftaktspiels gegen die Grizzlys Wolfsburg ein paar offensichtliche Veränderungen in der Arena am Ostbahnhof. Der aufblasbare Eisbären-Kopf, durch den die Spieler der Gastgeber auf das Eis kommen, steht nun links von der Gegenkurve.

Tagesspiegel | Jörg Leopold