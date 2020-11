Das ist ganz klar die größte persönliche Enttäuschung, die ich selbst als Spieler oder Trainer erlebt habe. Ich habe am Donnerstag noch Sport gemacht, am Abend begannen die Symptome mit Fieber und Husten. Zum Glück war ich an dem Tag nur bei mir zu Hause. Heute am Sonntag geht es mir schon besser... Es ist einfach ein Teil der Pandemielage, dass so etwas wie bei mir passieren kann.

Toni Söderholm über seine Corona-Erkrankung