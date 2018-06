So, ihr Lieben!

Das war's für heute. Nochmal zusammengefasst, was am 2. Spieltag so passiert ist: Wir hatten zwei furchtbar grottige Kicks (Marokko - Iran und Ägypten - Uruguay) und einen, der für alles entschädigt hat. Ein Glückstag war es wohl vor allem für Portugals Star Cristiano Ronaldo: drei Tore gegen Spanien und vor Gericht ein Deal für zwei Jahre Bewährung - das ist wohl selbst für den mehrmaligen Weltfußballer des Jahres denkwürdig. Außerdem gibt es mit der Debatte um den russischen Hybridrasen ein erstes Aufreger-Thema bei der WM.

Morgen geht's dann um 12 Uhr mit dem Spiel Frankreich - Australien weiter. Außerdem: Peru - Dänemark (18 Uhr), Argentinien - Island (15 Uhr) und Kroatien - Nigeria (21 Uhr).

Wir sind natürlich schon am Vormittag wieder fleißig am Tickern. Bis dahin eine gute Nacht und liebe Grüße aus den WM-Studios des Tagesspiegel in Berlin, Watutinki, Moskau et al.!