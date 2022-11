Fußball-WM in Katar Deutsche Nationalmannschaft ist gelandet und bezieht Quartier

Am Sonntag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Es wird die erste WM sein, die im Winter ausgetragen wird. Vom 20. November bis zum 18. Dezember messen sich die 32 qualifizierten Mannschaften. Das Eröffnungsspiel tragen Gastgeber Katar und Ecuador aus (17 Uhr, ZDF). Deutschland startet am Mittwoch gegen Japan (14 Uhr, ARD) ins Turnier.

Das wichtigste zur WM auf einem Blick:

