Musik ist Geschmacksache und ich gebe hier gerne zu, dass ich nie ein großer Fan von Robbie Williams war. Also nicht er war das Problem, sondern die Musik, die er machte. Und so habe ich nicht bedauert, dass es in den letzten Jahren etwas ruhiger um ihn geworden ist. Heute aber, am Tag der WM-Eröffnung, hatte er seinen großen Auftritt. Dass er, obwohl auf größtmöglicher Bühne, ihn noch größer machen wollte, kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass der Rummel um ihn etwas weniger geworden ist und dass er wieder mehr Aufmerksamkeit für sich haben will. So wie das früher der Fall war.



Jedenfalls fügte er bei seinem Auftritt im Luschniki-Stadion dem Text seines Songs "Rock DJ" die Zeile "I did this for

free" ("Ich habe dies umsonst gemacht") hinzu und hielt den gestreckten Mittelfinger in die Kameras. Er bedeutete damit den Zuschauern, dass sie ihn mal gernhaben können. Explizit meinte er damit wohl vor allem seine Kritiker aus England, die ihm vorwarfen, dass er sich an der inzwischen recht unsittlichen Veranstaltung namens Fußball-WM - zumal gesponsert von der Fifa und Putin - bereichere. Man sollte deswegen nun nicht auf der großen Empörungswelle reiten, aber daneben war die Aktion dann doch. Zumal die wenigsten der vielen Zuschauer die Hintergründe kannten. Robbie Williams hat mit diesem Auftritt gezeigt, dass er - zumindest in dieser Form - keiner mehr für die ganz große Bühne ist.