Hier die Aufstellung des FC Augsburg. Mit einem bekannten Namen. Eduard Löwen, den Hertha erst im vergangenen Sommer für sieben Millionen Euro, vom 1. FC Nürnberg verpflichtet hat, steht in der Startelf des FCA und spielt heute von Anfang an - ein Vergnügen, das ihm in seiner kurzen Berliner Zeit nicht besonders oft vergönnt war. Aktuell ist er von Hertha an die Augsburger ausgeliehen.