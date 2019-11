Welche Werte vertritt Hertha?

Ein Mitglied hält einen langen Appell, dass kaum erkennbar sei, für was der Klub eigentlich stehen würde. Die Kritik richtet er auch direkt an Werner Gegenbauer. "Die Hertha-Seele kommt aus dem Wedding und trägt keine Rolex - sie wettet auch nicht um eine Rolex" - ein Seitenhieb in Richtung Salamon Kalou und Ondrej Duda. "Ich wünsche mir, dass Sie die Werte des Klubs stärker nach außen vermitteln", sagt das Mitglied in Richtung Werner Gegenbauer zum Abschluss.



Gegenbauer antwortet: "Mir zu unterstellen, ich wüsste nicht, was Arbeit wer ist. Seien sie sicher: Da liegen sie falsch. Mir zu unterstellen, dass mir am Herzen lag, die wirtschaftliche Situation von Hertha so stabil zu machen - das dürfen sie gerne tun. In der öffentlichen Meinung entsteht der Eindruck, dass das aber alles andere überstrahlen würde. Aber das ist nicht so. Es ist gerade nunmal das Thema. Schauen Sie sich einmal den Sozialbericht an. Dann mache ich überall da ein Kreuz, wo ich mitgewirkt habe. Dann kommen wir sicher wieder zusammen."