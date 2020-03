Brad Pitt als Michael Preetz Marcel Reif bezeichnete Hertha kürzlich als „langweiligsten und unerheblichsten Haupstadtklub der Welt“. Darüber kann unser Kolumnist Frank Lüdecke nur lachen. Diese Saison gehört zweifelsfrei zum Spektakulärsten, was die Geschichte dieses Vereins zu bieten hat. Über so ein Material wären sie aber froh, bei „Netflix“. Jede Wette, die haben da schon was in der Schublade. Die erste Staffel von „The Club“. Mit Brad Pitt und Robert de Niro als Michael Preetz und Werner Gegenbauer.